AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie

Publicat: 3 noiembrie 2025, 17:32

Gigi Becali / Hepta

Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie sunt pe AS.ro, de la anunţul lui Gigi Becali, că pregăteşte transferul unui mijlocaş român din străinătate, la performanţa reuşită de Luka Doncic în NBA.

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie

1. “Bomba” lui Gigi

Gigi Becali a anunţat că pregăteşte transferul unui mijlocaş român din străinătate. “Îl ştiţi, MM lucrează la asta”, a declarat Becali. Vrea să investească 5-6 milioane de euro în următorul mercato.

2. Revenire la FCSB

Vali Creţu a revenit la antrenamentele FCSB-ului. Veteranul campioanei a renunţat să se opereze pentru a nu lipsi 6 luni de pe teren.

3. Budescu a plecat

Tot de pe AS.ro afli detaliile plecării lui Budescu de la Tunari. “Magicianul” e iar liber de contract.

4. Oltenii se revoltă

Patronul Craiovei, Mihai Rotaru, i-a cerut lui Vassaras ca echipa lui să fie arbitrată corect. Şi antrenorul Rădoi a criticat arbitrajul lui Bîrsan de la derby-ul oltenilor cu Rapid, încheiat 2-2.

5. Doncic e de neoprit

Luka Doncic a reuşit primul triple-double al sezonului în victoria lui LA Lakers cu Miami Heat. NBA se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY.

 

