AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie sunt pe AS.ro, de la anunţul lui Gigi Becali, că pregăteşte transferul unui mijlocaş român din străinătate, la performanţa reuşită de Luka Doncic în NBA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 noiembrie

1. “Bomba” lui Gigi

Gigi Becali a anunţat că pregăteşte transferul unui mijlocaş român din străinătate. “Îl ştiţi, MM lucrează la asta”, a declarat Becali. Vrea să investească 5-6 milioane de euro în următorul mercato.

2. Revenire la FCSB

Vali Creţu a revenit la antrenamentele FCSB-ului. Veteranul campioanei a renunţat să se opereze pentru a nu lipsi 6 luni de pe teren.