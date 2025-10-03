AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 octombrie - Antena Sport

Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată de FIFA. Turneul final găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite se vede exclusiv în România în Universul Antena.

5. Popovici vrea un nou record

David Popovici vrea să doboare un nou record mondial. Prezent în Las Vegas, campionul olimpic a răspuns la mai multe întrebări legate de cariera sa: “Îl voi recâştiga curând”, a spus Popovici, despre recordul la 100m liber.

Nu uitaţi, cele mai importante ştiri ale zilei sunt în Jurnalul Antena Sport de la ora 20:00, pe Antena 1.