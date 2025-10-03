AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 octombrie de pe as.ro.
1. Mesaj pentru Alibec
Gigi Becali i-a dat replica lui Denis Alibec, după răbufnirea atacantului: “Bag-o în poartă şi joci tot meciul”, a promis partonul FCSB-ului.
2. Furia lui Şumudică
Marius Şumudică i-a pus la zid pe jucătorii Universităţii Craiova, după înfrângerea cu Rakow: “Inimaginabil! Cel mai slab meci al Craiovei din acest început de sezon”, s-a plâns fostul antrenor de la Rapid.
3. L-au vrut pe Horner
Pe AS.ro vezi cu ce echipă a negociat Christian Horner revenirea în Formula 1. Marele Premiu de la Singapore e duminică, de la ora 15:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
4. Mingea World Cup 2026
Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată de FIFA. Turneul final găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite se vede exclusiv în România în Universul Antena.
5. Popovici vrea un nou record
David Popovici vrea să doboare un nou record mondial. Prezent în Las Vegas, campionul olimpic a răspuns la mai multe întrebări legate de cariera sa: “Îl voi recâştiga curând”, a spus Popovici, despre recordul la 100m liber.
