AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Becali vrea să cumpere Steaua
Gigi Becali i-a cerut ministrului MApN să scoată la licitație marca Steaua. Patronul de la FCSB vrea să cumpere numele și însemnele campioanei Europei din 1986: “S-ar termina bâlciul”, a spus Becali.
2. Adi Ilie devine acționar
Adrian Ilie a declarat că e dispus să devină acționar la Corona Brașov, echipă aflată acum în Liga a 4-a. Fostul mare atacant a spus că ar investi la club când va ajunge în Liga a 2-a.
3. Avertismentul lui Boloni
Pe AS.ro vezi semnalul de alarmă pe care l-a tras Ladislau Boloni înainte de meciul dintre Austria și România. Partida de pe Arena Națională se vede duminică de la 21:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
4. Tatuaj pentru Messi
Franco Mastantuono, “perla” Realului, a explicat de ce și-a tatuat ziua în care Argentina a cucerit Cupa Mondială. Puștiul și-a adus aminte cum a trăit finala câștigată de Messi în fața Franței.
5. Verdictul lui Vassaras
Kyros Vassaras a analizat fazele controversate din startul de campionat și a dat un verdict pentru fiecare. Șeful CCA a spus că l-ar fi eliminat și pe Danny Armstrong la meciul Universitatea Craiova – Dinamo.
