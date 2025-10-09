AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie - Antena Sport

Închide meniul
Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie
Video

Andrei Nicolae Publicat: 9 octombrie 2025, 17:14

Comentarii

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Becali vrea să cumpere Steaua

Gigi Becali i-a cerut ministrului MApN să scoată la licitație marca Steaua. Patronul de la FCSB vrea să cumpere numele și însemnele campioanei Europei din 1986: “S-ar termina bâlciul”, a spus Becali.

2. Adi Ilie devine acționar

Adrian Ilie a declarat că e dispus să devină acționar la Corona Brașov, echipă aflată acum în Liga a 4-a. Fostul mare atacant a spus că ar investi la club când va ajunge în Liga a 2-a.

3. Avertismentul lui Boloni

Pe AS.ro vezi semnalul de alarmă pe care l-a tras Ladislau Boloni înainte de meciul dintre Austria și România. Partida de pe Arena Națională se vede duminică de la 21:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Șeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. MoldovaȘeful armatei române: Pe unde ar putea invada rușii România și ce vom face dacă Rusia atacă R. Moldova
4. Tatuaj pentru Messi

Franco Mastantuono, “perla” Realului, a explicat de ce și-a tatuat ziua în care Argentina a cucerit Cupa Mondială. Puștiul și-a adus aminte cum a trăit finala câștigată de Messi în fața Franței.

5. Verdictul lui Vassaras

Kyros Vassaras a analizat fazele controversate din startul de campionat și a dat un verdict pentru fiecare. Șeful CCA a spus că l-ar fi eliminat și pe Danny Armstrong la meciul Universitatea Craiova – Dinamo.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

