AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie - Antena Sport

Gigi Becali i-a cerut ministrului MApN să scoată la licitație marca Steaua. Patronul de la FCSB vrea să cumpere numele și însemnele campioanei Europei din 1986: “S-ar termina bâlciul”, a spus Becali.

Adrian Ilie a declarat că e dispus să devină acționar la Corona Brașov, echipă aflată acum în Liga a 4-a. Fostul mare atacant a spus că ar investi la club când va ajunge în Liga a 2-a.

3. Avertismentul lui Boloni

Pe AS.ro vezi semnalul de alarmă pe care l-a tras Ladislau Boloni înainte de meciul dintre Austria și România. Partida de pe Arena Națională se vede duminică de la 21:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.