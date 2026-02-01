Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Houston Rockets - Dallas Mavericks 111-107. Kevin Durant&Co. au anulat prestația de top a lui Cooper Flagg - Antena Sport

Home | NBA | Houston Rockets – Dallas Mavericks 111-107. Kevin Durant&Co. au anulat prestația de top a lui Cooper Flagg
VIDEO

Houston Rockets – Dallas Mavericks 111-107. Kevin Durant&Co. au anulat prestația de top a lui Cooper Flagg

Antena Sport Publicat: 1 februarie 2026, 9:15

Comentarii
Houston Rockets – Dallas Mavericks 111-107. Kevin Durant&Co. au anulat prestația de top a lui Cooper Flagg

Kevin Durant, în timpul unui meci / Getty Images

La două zile după cea mai bună prestație din istoria NBA a unui jucător de 19 ani, 49 puncte in meciul cu Charlotte, Cooper Flag a fost aproape să “fure” o victorie pe terenul lui Houston, “vărsând” 34 puncte alături de o duzină de recuperări și un cvintet de pase decisive.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Houston a câștigat în primul rând jocului altruist, 33 pase decisive, și pentru că a avut grijă de posesii, pierzând doar 5 mingi.

Houston, victorie în derby-ul texan cu Dallas

Amen Thompson a fost cel mai bun realizator al gazdelor cu 21 puncte, 9 pase decisive și 8 recuperări, însă productivitatea cinciului de start a fost cheia succesului, toți cei cinci titulari având minimum 13 puncte.

13 a avut și veteranul Kevin Durant care debuta în NBA când Cooper Flagg nu împlinise nici măcar un an.

A fost a patra și ultima întâlnire din acest sezon regulat între cele două rivale din Texas, bilanțul final fiind 2-2, cu fiecare echipă apărându-și terenul propriu.

Reclamă
Reclamă

NBA, exclusiv pe AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă săptămână viitoare cu trei partide:

  • 2 Februarie, ora 4:30 (noaptea de duminică spre luni), Oklahoma City Thunder @ Denver Nuggets
  • 7 Februarie, ora 22:30, Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder
  • 8 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers

 

Moneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLXMoneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLX
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Observator
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Andrei Cordea a reacționat după ce a fost catalogat ca fotbalist „expirat”. Cine l-a convins să aleagă CFR Cluj, și nu FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Cordea a reacționat după ce a fost catalogat ca fotbalist „expirat”. Cine l-a convins să aleagă CFR Cluj, și nu FCSB. Exclusiv
11:12
LIVE SCORECarlos Alcaraz – Novak Djokovic se joacă ACUM. Sârbul câștigă detașat primul set
11:02
Fostul coleg din atac al lui Adrian Mutu, demis din Serie A. Bilanțul său a fost dezastruos
10:16
FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda
10:03
Ultimul transfer al lui Mihai Rotaru vrea campionatul cu Universitatea Craiova: “Am revenit cu drag”
9:46
Ce sacrificiu! Jucătorul lui Liverpool și-a pierdut tatăl, s-a întors mai devreme la echipă și a marcat
9:35
Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 3 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 4 FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer 5 Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze” 6 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate