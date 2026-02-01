Houston Rockets - Dallas Mavericks 111-107. Kevin Durant&Co. au anulat prestația de top a lui Cooper Flagg - Antena Sport

La două zile după cea mai bună prestație din istoria NBA a unui jucător de 19 ani, 49 puncte in meciul cu Charlotte, Cooper Flag a fost aproape să “fure” o victorie pe terenul lui Houston, “vărsând” 34 puncte alături de o duzină de recuperări și un cvintet de pase decisive.
Houston a câștigat în primul rând jocului altruist, 33 pase decisive, și pentru că a avut grijă de posesii, pierzând doar 5 mingi.
Houston, victorie în derby-ul texan cu Dallas
Amen Thompson a fost cel mai bun realizator al gazdelor cu 21 puncte, 9 pase decisive și 8 recuperări, însă productivitatea cinciului de start a fost cheia succesului, toți cei cinci titulari având minimum 13 puncte.
13 a avut și veteranul Kevin Durant care debuta în NBA când Cooper Flagg nu împlinise nici măcar un an.
A fost a patra și ultima întâlnire din acest sezon regulat între cele două rivale din Texas, bilanțul final fiind 2-2, cu fiecare echipă apărându-și terenul propriu.
- 2 Februarie, ora 4:30 (noaptea de duminică spre luni), Oklahoma City Thunder @ Denver Nuggets
- 7 Februarie, ora 22:30, Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder
- 8 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers
