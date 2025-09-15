Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial! Medalie de aur pentru suedez la Campionatele Mondiale de la Tokyo - Antena Sport

Suedezul Armand „Mondo” Duplantis a câştigat luni, la Tokyo, al treilea titlu consecutiv de campion mondial la săritura cu prăjina, el devenind primul atlet din lume care a sărit 6.30 metri.

După ce şi-a asigurat victoria în faţa grecului Emmanouil Karalis (6,00 m) şi a australianului Kurtis Marschall (5,95 m), deţinătorul recordului mondial (6,29 m) a solicitat ca bara să fie ridicată la 6,30 m.

Armand Duplantis, un nou record mondial la săritura cu prăjina

El a reuşit să treacă de 6.30 m din a treia încercare.

Este pentru a 14-a oară când Duplantis (25 de ani) îşi bate propriul record.

