Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial! Medalie de aur pentru suedez la Campionatele Mondiale de la Tokyo - Antena Sport

Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial! Medalie de aur pentru suedez la Campionatele Mondiale de la Tokyo

Atletism

Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial! Medalie de aur pentru suedez la Campionatele Mondiale de la Tokyo

Publicat: 15 septembrie 2025, 17:20

Armand Duplantis a stabilit un nou record mondial! Medalie de aur pentru suedez la Campionatele Mondiale de la Tokyo

Armand Duplantis / Profimedia

Suedezul Armand „Mondo” Duplantis a câştigat luni, la Tokyo, al treilea titlu consecutiv de campion mondial la săritura cu prăjina, el devenind primul atlet din lume care a sărit 6.30 metri.

După ce şi-a asigurat victoria în faţa grecului Emmanouil Karalis (6,00 m) şi a australianului Kurtis Marschall (5,95 m), deţinătorul recordului mondial (6,29 m) a solicitat ca bara să fie ridicată la 6,30 m.

Armand Duplantis, un nou record mondial la săritura cu prăjina

El a reuşit să treacă de 6.30 m din a treia încercare.

Este pentru a 14-a oară când Duplantis (25 de ani) îşi bate propriul record.

El a mai câştigat titlurile mondiale la Eugene (2022) şi Budapesta (2023).

Pe lângă cei 59.700 de euro oferiţi tuturor campionilor mondiali de la Tokyo, suedezul va primi şi un bonus de 100.000 de dolari, sau aproximativ 83.500 de euro, recompensând sportivii care doboară un record mondial în timpul acestor Campionate Mondiale.

