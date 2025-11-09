O nouă lovitură pentru FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu a pierdut un proces la FIFA și e bună de plată - Antena Sport

FCU Craiova a primit o nouă veste proastă, după ce în ultimele luni nu a i-a fost oferită licență să joace în Liga a 2-a, a fost depunctată masiv și în final exclusă din competiții. Acum, Adrian Mititelu a aflat că a pierdut un proces la FIFA în litigiul pe care îl avea clubul cu un fost jucător, Sekou Sidibe.

Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul forului i-a dat dreptate fotbalistului ivorian în instanță, iar echipa va fi nevoită să îi achite suma de 30.000 de euro, cu posibilitatea de a crește anual, potrivit golazo.ro. În decembrie 2024, Sidibe și echipa semnaseră reziliarea contractului, iar clubul se obliga să îi dea banii respectivi, care erau echivalentul a trei salarii lunare, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

FCU Craiova, obligată să achite 30.000 de euro. Ce se întâmplă acum

FCU Craiova este bună de plată în momentul de față, după ce nu i-a dat banii jucătorului din Coasta de Fildeș. În momentul în care contractul său a încetat, cele două părți au convenit ca suma să fie plătită în două tranșe, primii 10.000 de euro până la 20 decembrie 2024 și restul până la 31 ianuarie 2025.

Când nu a primit banii inițiali la termen, Sekou Sidibe a trimis o notificare de plată restantă către clubul lui Mititelu. Ulterior, în februarie, când ar fi trebuit să aibă deja toți banii, jucătorul a mai trimis o notificare, însă FCU Craiova nu i-a achitat banii nici atunci.

Astfel, cazul a ajuns la FIFA, care i-a dat dreptate fotbalistului, însă nu are garanția că își va vedea banii în viitorul apropiat. FCU Craiova este în concordat preventiv, procedura legală prin care își poate reorganiza datoriile până să intre în insolvență.