Presa din Italia a reacționat imediat, după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc: „Arată solid” - Antena Sport

Presa din Italia a reacționat imediat, după ce Cristi Chivu a dus-o pe Inter pe primul loc: „Arată solid”

Daniel Işvanca Publicat: 10 noiembrie 2025, 0:22

Cristi Chivu, la meciul cu Lazio / Getty Images

Inter a obținut un nou succes în Serie A, 2-0 contra celor de la Lazio, iar echipa antrenată de Cristi Chivu a urcat pe primul loc în clasament, fiind la egalitate de puncte cu AS Roma.

Presa din Italia a reacționat imediat după ce tehnicianul român a dus vicecampioana în fruntea clasamentului și i-a notat inclusiv deciziile antrenorului.

Cristi Chivu, lăudat de italieni, după ce Inter a urcat pe 1 în Serie A

Cristi Chivu își continuă sezonul foarte bun alături de Inter, iar echipa tehnicianului român a urcat pe primul loc în clasament, după victoria cu 2-0 pe terenul celor de la Lazio.

Presa din Italia a reacționat imediat după ce formația din Milano a urcat pe prima poziție și l-a notat pe Chivu cu 7, pentru felul în care a gestionat partida din punct de vedere tactic, dar și pentru schimbările efectuate.

„Chivu – 7 – Antrenor lucid și inteligent, a gestionat echipa și schimbările bine, a păstrat echilibrul dintre apărare și atac și și-a pus în valoare toți jucătorii pe care i-a avut la dispoziție.

Interul lui Chivu arată solid și este gata să se bucure de pauza internațională”, au scris cei de la tuttomercatoweb.com.

