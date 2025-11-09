Motivul incredibil pentru care Elena Rybakina a refuzat poza oficială după ce a câştigat Turneul Campioanelor - Antena Sport

Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor, dar după finala cu Aryna Sabalenka a oferit un moment controversat, atunci când a refuzat să apară în poza oficială, alături de şefa WTA, Portia Archer.
Sportiva născută la Moscova a pozat alături de învinsa sa, Aryna Sabalenka, dar atunci când la poza oficială a apărut Archer, s-a tras deoparte, la o distanţă considerabilă, pentru a fi sigură că nu va fi surprinsă alături de aceasta.
Elana Rybakina a refuzat poza oficială de la Turneul Campioanelor
Chiar dacă reprezentanta WTA i-a făcut semn să revină în faţa fotografilor, aceasta a fost de neînduplecat şi a rămas deoparte. Presa internaţională susţine că motivul deciziei e legat de suspendarea antrenorului său, Stefano Vukov.
WTA l-a suspendat la începutul anului pe Vukov pentru 12 luni, acesta fiind acuzat de un comportament abuziv la adresa Elenei. Totuşi, forul a revenit în august şi i-a ridicat pedeapsa, acesta putând reveni în echipa sportivei din Kazakhstan.
“Cu toții ne facem treaba și am avut oportunitatea de a purta discuții, dar în cele din urmă acestea nu au mai avut loc. Așa că ne vedem fiecare de treaba lui și cred că așa va rămâne”, a spus Rybakina la conferinţa de presă de după meci.
Pe întreaga durată a investigaţiilor WTA, Rybakina a susţinut că nu a fost niciodată abuzată de Vukov. Pe de altă parte, The Athletic a avut în posesie anumite detalii din investigaţie, conform cărora Vukov ar fi numit-o “redardată” pe Rybakina şi i-ar fi adresa cuvinte grele: “fără mine, ai fi cules cartofi în Rusia și acum”.
Elena Rybakina a încheiat o săptămână perfectă la Turneul Campioanelor, învingând-o pe numărul unu mondial Aryna Sabalenka, scor 6-3, 7-6(0) în finala de sâmbătă, şi câştigând primul său trofeu de final de sezon şi un premiu record de 5,235 milioane de dolari.
- Novak Djokovic s-a retras de la Turneul Campionilor! Musetti îi ia locul şi va fi în premieră acolo
- Novak Djokovic a câştigat turneul de la Atena! E al 101-lea titlu din carieră pentru sârb
- Elena Rybakina a câştigat Turneul Campioanelor! Victorie de senzaţie, în două seturi, cu liderul WTA
- “Activitatea preferată după retragere?” Simona Halep a dat răspunsul, la aproape un an de când s-a retras
- Aryna Sabalenka s-a calificat în finala Turneului Campioanelor! Victorie după un meci de peste două ore