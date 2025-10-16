Ricky Hatton s-a sinucis! Anunţul autorităţilor din Marea Britanie - Antena Sport

Ricky Hatton, fostul campion mondial la box, a fost găsit spânzurat în casa sa, s-a dezvăluit joi în instanţă potrivit AP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hatton a fost descoperit de managerul său şi prietenul său de multă vreme, Paul Speak, la domiciliul său din Hyde, Greater Manchester, în data de 14 septembrie. Speak s-a deplasat acolo pentru a-l duce pe fostul campion mondial la două categorii de greutate, în vârstă de 46 de ani, la aeroport, pentru a lua un zbor către Dubai, unde urma să revină în ring în luna decembrie.

Ricky Hatton s-a sinucis!

Detalii despre momentul în care Hatton a fost găsit inconştient au fost prezentate la o audiere la tribunalul din Stockport, în cadrul căreia ancheta privind moartea sa a fost deschisă pe scurt şi amânată până la 20 martie.

„Cauza provizorie a decesului este spânzurarea”, a declarat Alison Mutch, medic legist principal pentru Manchester South.

Instanţa a fost informată că Hatton a fost văzut ultima dată de familia sa la 12 septembrie şi părea „bine”.