Tragedie în boxul mondial. Legendarul Ricky Hatton a murit la 46 de ani - Antena Sport

Ricky Hatton, britanicul care a scris istorie în box, s-a stins din viață la doar 46 de ani. “The Hitman” a fost găsit decedat în casa sa din Manchester, iar poliția a declarat că nu există circumstanțe suspecte legate de acest eveniment tragic.
Cu o carieră remarcabilă între 1997 și 2012, Hatton urma să se întoarcă în ring în decembrie pentru un duel oficial contra lui Eisa Aldah, la Dubai.
Cum a arătat cariera lui Ricky Hatton
Ricky Hatton a fost un nume de referință pentru boxul mondial și pentru cel britanic, fiid considerat unul dintre cei mai mari sportivi din țara sa. Pugilistul a adunat 46 de meciuri în cariera sa și a câștigat 43 din aceste lupte, toate acestea venind consecutiv.
De-a lungul timpului, Hatton a adunat premii în valoare de aproximativ 42 de milioane de euro. Prima înfrângere din cele trei ale lui Hatton a venit în 2007, în fața lui Floyd Mayweather Jr. pentru titlurile WBC și The Ring la categoria semi-mijlocie.
British boxing icon Ricky Hatton has died at the age of 46.
The multi-time world champion leaves behind a fantastic legacy.
Rest in peace. pic.twitter.com/O0qz2uw4Ia
— talkSPORT (@talkSPORT) September 14, 2025
În timpul seriei sale de invincibilitate, Hatton a fost multiplu campion mondial la categoria super ușoară, dar a câștigat și centura la categoria semi-mijlocie. Cel mai mare moment al carierei a fost în 2005, când a cucerit titlurile IBF și The Ring la categoria super-ușoară, după o victorie contra lui Kostya Tszyu.
În 2009, britanicul a mai fost învins de Manny Pacquiao, după care a luat o pauză până în 2012, când a suferit un eșec și contra lui Vyacheslav Senchenko. După retragere, Hatton a devenit promotor și antrenor.
