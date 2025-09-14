Tragedie în boxul mondial. Legendarul Ricky Hatton a murit la 46 de ani - Antena Sport

Ricky Hatton, britanicul care a scris istorie în box, s-a stins din viață la doar 46 de ani. “The Hitman” a fost găsit decedat în casa sa din Manchester, iar poliția a declarat că nu există circumstanțe suspecte legate de acest eveniment tragic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o carieră remarcabilă între 1997 și 2012, Hatton urma să se întoarcă în ring în decembrie pentru un duel oficial contra lui Eisa Aldah, la Dubai.

Cum a arătat cariera lui Ricky Hatton

Ricky Hatton a fost un nume de referință pentru boxul mondial și pentru cel britanic, fiid considerat unul dintre cei mai mari sportivi din țara sa. Pugilistul a adunat 46 de meciuri în cariera sa și a câștigat 43 din aceste lupte, toate acestea venind consecutiv.

De-a lungul timpului, Hatton a adunat premii în valoare de aproximativ 42 de milioane de euro. Prima înfrângere din cele trei ale lui Hatton a venit în 2007, în fața lui Floyd Mayweather Jr. pentru titlurile WBC și The Ring la categoria semi-mijlocie.

British boxing icon Ricky Hatton has died at the age of 46.

The multi-time world champion leaves behind a fantastic legacy.

Rest in peace. pic.twitter.com/O0qz2uw4Ia

— talkSPORT (@talkSPORT) September 14, 2025