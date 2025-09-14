Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez în lupta anului din box. Performanța uluitoare a americanului - Antena Sport

Lupta anului dintre marele campion mexican Saul Canelo Alvarez şi americanul Terence Crawford a fost câştigată de acesta din urmă, duminică dimineaţă, la Las Vegas.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După o decizie unanimă a judecătorilor, Crawford (37 de ani) a devenit primul campion incontestabil la supermijlocie din trei categorii diferite în era celor patru centuri.

Ce a spus Terence Crawford după marea victorie

În faţa a 70.000 de fani înfocaţi ai lui Alvarez, prezenţi la Allegiant Stadium, Crawford, care a urcat două categorii de greutate, a oferit o lecţie de box, subliniindu-şi statutul de star. Neînvinsul boxer de 37 de ani din Ohio şi-a etalat întregul arsenal de abilităţi, apărare, putere şi sincronizare, lăsându-l pe Alvarez, în vârstă de 35 de ani, în aşteptarea ultimului gong şi reducând la tăcere publicul partizan.

În ciuda faptului că arbitrii au acordat un scor mai strâns decât se aştepta – 116-112, 115-113, 115-113 – verdictul a încununat o performanţă decisivă, pe cea mai mare scenă, care va rămâne mult timp în memoria istoriei acestui sport. “Nu sunt aici din întâmplare“, a declarat Crawford, deţinător al titlurilor WBA (Super), WBC, WBO şi IBF la categoria super-mijlocie.