Mike Tyson şi Floyd Mayweather se vor întâlni în ring! Când va avea loc marele meci: "Îi va dăuna sănătăţii" - Antena Sport

Mike Tyson şi Floyd Mayweather se vor întâlni în ring! Când va avea loc marele meci: “Îi va dăuna sănătăţii”

Publicat: 5 septembrie 2025, 14:44

Mike Tyson / Profimedia

Foştii boxeri americani Mike Tyson şi Floyd Mayweather au ajuns la un acord pentru un posibil meci demonstrativ în 2026, a anunţat, joi, promotorul CSI Sports, citat de AFP.

Nu au fost menţionate o dată sau un loc pentru această luptă, dar CSI a precizat că cei doi boxeri se vor înfrunta “în primăvara anului 2026”.

Mike Tyson, 59 ani, cel mai tânăr campion mondial al greilor, a adunat în cariera sa profesionistă 50 de victorii, dintre care 44 prin KO, şi 7 înfrângeri.

El a urcat ultima oară în ring în noiembrie 2024, la Arlington, în Texas, fiind învins de Jake Paul, un youtuber devenit boxer profesionist.

Meciul a fost urmărit de peste 70.000 de spectatori la faţa locului şi de milioane de telespectatori în întreaga lume, prin intermediul platformei de streaming Netflix.

Fostul campion mondial Mayweather, 48 ani, s-a retras oficial în 2017, neînvins după 50 de meciuri, după ce a câştigat titluri mondiale la cinci categorii diferite de greutate.

Însă, “Money” Mayweather a continuat să participe la meciuri demonstrative, câştigând în faţa lui John Gotti III în Mexic, în august 2024.

“Când CSI mi-a propus să urc în ring cu Floyd Mayweather, mi-am spus că e ‘imposibil'”, a declarat Mike Tyson în comunicat.

OMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectatăOMV pregăteşte un val masiv de concedieri în toată lumea. Petrom, cea mai afectată
“Nu-mi vine să cred că Floyd o va face. Asta îi va dăuna sănătăţii, dar dacă vrea să o facă, înseamnă că se va face”, a mai spus Tyson.

Ultimul meci oficial al lui Mayweather a avut loc în 2017, americanul câştigând contra irlandezului Conor McGregor, starul artelor marţiale mixte (MMA), unul dintre cele mai lucrative meciuri din istoria boxului.

“Fac asta de 30 de ani şi niciun boxer nu a reuşit să îmi strice moştenirea”, a reacţionat Mayweather, care consideră că acest meci “le va oferi fanilor ceea ce doresc”.

