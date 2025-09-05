Mike Tyson şi Floyd Mayweather se vor întâlni în ring! Când va avea loc marele meci: "Îi va dăuna sănătăţii" - Antena Sport

Foştii boxeri americani Mike Tyson şi Floyd Mayweather au ajuns la un acord pentru un posibil meci demonstrativ în 2026, a anunţat, joi, promotorul CSI Sports, citat de AFP.

Nu au fost menţionate o dată sau un loc pentru această luptă, dar CSI a precizat că cei doi boxeri se vor înfrunta “în primăvara anului 2026”.

Mike Tyson şi Floyd Mayweather se vor întâlni în ring

Mike Tyson, 59 ani, cel mai tânăr campion mondial al greilor, a adunat în cariera sa profesionistă 50 de victorii, dintre care 44 prin KO, şi 7 înfrângeri.

El a urcat ultima oară în ring în noiembrie 2024, la Arlington, în Texas, fiind învins de Jake Paul, un youtuber devenit boxer profesionist.

Meciul a fost urmărit de peste 70.000 de spectatori la faţa locului şi de milioane de telespectatori în întreaga lume, prin intermediul platformei de streaming Netflix.