Atletico Madrid – Barcelona și Liverpool – PSG LIVE TEXT (22:00). Retururi „de foc” în Champions League

Atletico Madrid – Barcelona și Liverpool – PSG, meciurile din această seară din Champions League, vor fi în format live text, pe as.ro, de la ora 22:00. Se anunță spectacol total în retururile din sferturile competiției europene.

În tur, Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Barcelona, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs. Catalanii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 44, după ce Pau Cubarsi a văzut direct cartonașul roșu.

La faza imediat următoare după eliminarea lui Cubarsi, Atletico Madrid a reușit să deschidă scorul. Julian Alvarez a executat superb o lovitură liberă. În repriza secundă, Alexander Sorloth a stabilit scorul final, după golul marcat în minutul 70.

Cele două rivale din La Liga s-au confruntat într-o dublă eliminatorie și în semifinalele Cupei Spaniei, în acest sezon. După 4-0 în tur, Atletico Madrid a fost învinsă în retur de Barcelona cu scorul de 0-3, catalanii fiind aproape să trimită partida în prelungiri.

De cealaltă parte, PSG a învins-o cu 2-0 pe Liverpool, în meciul tur din sferturile Champions League. Campioana en-titre din Champions League s-a impus fără emoții grație golurilor marcate de Desire Doue, în minutul 11, și Khvicha Kvaratskhelia, în minutul 65.