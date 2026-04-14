Atletico Madrid – Barcelona și Liverpool – PSG LIVE TEXT (22:00). Retururi „de foc” în Champions League

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 16:49

Lamine Yamal și Julian Alvarez, în Barcelona - Atletico Madrid/ Profimedia

Atletico Madrid – Barcelona și Liverpool – PSG, meciurile din această seară din Champions League, vor fi în format live text, pe as.ro, de la ora 22:00. Se anunță spectacol total în retururile din sferturile competiției europene.

În tur, Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Barcelona, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs. Catalanii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 44, după ce Pau Cubarsi a văzut direct cartonașul roșu.

La faza imediat următoare după eliminarea lui Cubarsi, Atletico Madrid a reușit să deschidă scorul. Julian Alvarez a executat superb o lovitură liberă. În repriza secundă, Alexander Sorloth a stabilit scorul final, după golul marcat în minutul 70.

Cele două rivale din La Liga s-au confruntat într-o dublă eliminatorie și în semifinalele Cupei Spaniei, în acest sezon. După 4-0 în tur, Atletico Madrid a fost învinsă în retur de Barcelona cu scorul de 0-3, catalanii fiind aproape să trimită partida în prelungiri.

De cealaltă parte, PSG a învins-o cu 2-0 pe Liverpool, în meciul tur din sferturile Champions League. Campioana en-titre din Champions League s-a impus fără emoții grație golurilor marcate de Desire Doue, în minutul 11, și Khvicha Kvaratskhelia, în minutul 65.

Câștigătoarea „dublei” PSG – Liverpool se va duela în semifinale cu câștigătoarea dintre Bayern și Real Madrid. Barcelona sau Atletico Madrid se va duela în „careul de ași” al competiției europene cu Sporting sau Arsenal.

Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
Şeful de clan Momiţă Bona, evacuat din vila istorică pe care a ocupat-o ilegal 20 de ani. Cum a "decorat-o"
Observator
Proprietarii ar putea fi singurii responsabili de consolidarea clădirilor cu risc seismic, în locul primăriilor. Ce se întâmplă cu cei care nu-și permit: „Un fond al fondurilor”
Fanatik.ro
„Eventul, nu doar titlu”. Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate scrie istorie. Ce a spus despre transferul lui Stanciu
Costel Gâlcă e pe picior de plecare de la Rapid! Dan Şucu va încerca să aducă un antrenor român uriaş!
Daniel Bîrligea, operație de aproape două ore. Cu ce problemă s-a confruntat atacantul FCSB-ului și când poate reveni pe teren
Veste importantă pentru Cristi Chivu la Inter. Ce decizie a luat Hakan Calhanoglu în privința viitorului lui
Ce se întâmplă cu Declan Rice, înaintea returului dintre Arsenal și Sporting. Anunțul lui Mikel Arteta
LIVE VIDEOTractor – Shabab Al-Ahli e ACUM în AntenaPLAY! Al Ittihad – Al Wahda (21:00). Spectacol în Liga Campionilor Asiei
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 4 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 5 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 6 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu