Atletico Madrid – Barcelona și Liverpool – PSG LIVE TEXT (22:00). Retururi „de foc” în Champions League

Atletico Madrid – Barcelona și Liverpool – PSG, meciurile din această seară din Champions League, vor fi în format live text, pe as.ro, de la ora 22:00. Se anunță spectacol total în retururile din sferturile competiției europene.
În tur, Atletico Madrid a învins-o cu 2-0 pe Barcelona, meciul fiind arbitrat de Istvan Kovacs. Catalanii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 44, după ce Pau Cubarsi a văzut direct cartonașul roșu.
Atletico Madrid – Barcelona și Liverpool – PSG LIVE TEXT (22:00)
La faza imediat următoare după eliminarea lui Cubarsi, Atletico Madrid a reușit să deschidă scorul. Julian Alvarez a executat superb o lovitură liberă. În repriza secundă, Alexander Sorloth a stabilit scorul final, după golul marcat în minutul 70.
Cele două rivale din La Liga s-au confruntat într-o dublă eliminatorie și în semifinalele Cupei Spaniei, în acest sezon. După 4-0 în tur, Atletico Madrid a fost învinsă în retur de Barcelona cu scorul de 0-3, catalanii fiind aproape să trimită partida în prelungiri.
De cealaltă parte, PSG a învins-o cu 2-0 pe Liverpool, în meciul tur din sferturile Champions League. Campioana en-titre din Champions League s-a impus fără emoții grație golurilor marcate de Desire Doue, în minutul 11, și Khvicha Kvaratskhelia, în minutul 65.
Câștigătoarea „dublei” PSG – Liverpool se va duela în semifinale cu câștigătoarea dintre Bayern și Real Madrid. Barcelona sau Atletico Madrid se va duela în „careul de ași” al competiției europene cu Sporting sau Arsenal.
- (P) Propoziții pe care să le rostești dacă vrei o schimbare de mindset
- Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
- La Liga, în deplasare: Real și Barca pot juca meciuri într-o altă țară, pe un stadion de 115.000 de locuri!
- „Le-am zis, parcă juca Barcelona cu o echipa de liga a treia” Pancu, lăsat mască de meciul CFR – Dinamo
- Schimbare neașteptată în UEFA Champions League. Mingea nu va mai avea design-ul celebru