Marius Niculae a văzut-o pe Dinamo cu CFR Cluj şi a dat verdictul despre echipa lui Zeljko Kopic!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 aprilie 2026, 19:31

Marius Niculae susţine declaraţii la Muzeul Fotbalului / AntenaSport

Fost atacant al lui Dinamo, Marius Niculae (44 de ani), consideră că echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) e pe drumul cel bun.

CFR Cluj – Dinamo s-a terminat 1-1, dar “câinii” au ratat numeroase ocazii de gol. Ardelenii au salvat două goluri ca şi făcute, de pe linia porţii, la execuţii ale lui Danny Armstrong şi Cătălin Cîrjan. Ultimul a trimis o “scăriţă” în prelungirile meciului, Braun salvând de pe linia porţii.

Marius Niculae, optimist în privinţa viitorului lui Dinamo: “Sunt pe drumul cel bun”

“Un meci foarte bun (n.r: al lui Dinamo, cu CFR Cluj), controlat de ei, sunt pe drumul cel bun, din ceea ce văd”, a spus Marius Niculae.

Dinamo e în prezent pe ultimul loc în play-off, cu 28 de puncte. Nu are încă victorie în play-off, înregistrând două remize şi pierzând două partide. Pentru Dinamo urmează o serie “de foc”, hotărâtoare pentru acest sezon. Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 21:00, va întâlni liderul U Cluj. Joi, 23 aprilie, va avea duelul cu Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României, după care sâmbătă, 25 aprilie, va juca în campionat cu Rapid. Toate aceste 3 meciuri Dinamo le va disputa pe teren propriu.

Dinamo nu mai are decât şanse teoretice la titlu, aşa că principalul obiectiv în acest moment este cucerirea Cupei României. Câştigarea cupei aduce şi prezenţa în preliminariile Europa League. Astfel, dacă va câştiga Cupa României, Dinamo îşi va îndeplini obiectivul, care este prezenţa într-o cupă europeană.

