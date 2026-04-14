Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca

Antena Sport Publicat: 14 aprilie 2026, 14:20

Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca

Leonard Doroftei

Leonard Doroftei (56 de ani) şi-a adus aminte de perioada în care, plecat din România în Canada, lucra in postura de antrenor, nimerind însă în plină pandemie, atunci când sălile erau închise.

Asta nu l-a împiedicat însă să continue să antreneze într-un spaţiu improvizat, susţine libertatea.ro. Acolo, avea un singur sac de box, efortul făcut fiind unul uriaş.

Leonard Doroftei a muncit până la epuizare în Canada

Asta îl aducea într-un stadiu de epuizare atât de ridicat încât “îi tremurau mâinile” seara la masă şi abia mai putea mânca. Asta pentru că a vrut să facă totul ca la carte.

În trecut, el recunoştea că lucra de luni până vineri fără pauze, salariul fiind unul de maximum 4.000 de euro.

”Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni (3.400-4.000 de euro). Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor”, dezvăluia “Moşul”, cu doi ani în urmă.

După 5 ani petrecuţi în Canada, marele nostru campion s-a întors în România mult iubită, acolo unde îşi continuă meseria de antrenor.

Doroftei a scris istorie în România

Doroftei a scris istorie în box pentru România. Acesta a fost campion mondial de box la amatori în 1995, la Berlin. De asemenea, boxerul din Ploiești are 2 medalii olimpice de bronz, în 1992 și 1996.

Cea mai importantă performanță a fost însă la profesioniști. Doroftei a fost al doilea campion mondial din istoria României, după Mihai Leu. Acesta a cucerit centura WBA în 2002, după meciul cu Raul Balbi. Doroftei a fost și singurul care a luptat pentru unificare, terminând la egalitate cu Spadafora în 2003, americanul având centura IBF.

"Efecte benefice pe termen scurt". Urmările înfrângerii lui Viktor Orban pentru România"Efecte benefice pe termen scurt". Urmările înfrângerii lui Viktor Orban pentru România
