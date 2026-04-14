Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca

Leonard Doroftei (56 de ani) şi-a adus aminte de perioada în care, plecat din România în Canada, lucra in postura de antrenor, nimerind însă în plină pandemie, atunci când sălile erau închise.

Asta nu l-a împiedicat însă să continue să antreneze într-un spaţiu improvizat, susţine libertatea.ro. Acolo, avea un singur sac de box, efortul făcut fiind unul uriaş.

Leonard Doroftei a muncit până la epuizare în Canada

Asta îl aducea într-un stadiu de epuizare atât de ridicat încât “îi tremurau mâinile” seara la masă şi abia mai putea mânca. Asta pentru că a vrut să facă totul ca la carte.

În trecut, el recunoştea că lucra de luni până vineri fără pauze, salariul fiind unul de maximum 4.000 de euro.

”Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni (3.400-4.000 de euro). Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor”, dezvăluia “Moşul”, cu doi ani în urmă.