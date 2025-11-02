Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri - Antena Sport

Închide meniul
Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri

Publicat: 2 noiembrie 2025, 10:49

Colaj Mario Iorgulescu şi Melek Minca

Melek Minca, femeia rămasă văduvă după ce soţul ei a fost murit în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.

În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident groaznic, în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața.

Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă o avere de un milion de euro

La 18 distanţă de la tragedia trăită, văduva a primit despăgubiri în valoare de 300.000 de euro, fiind criticată apoi de oameni că a acceptat suma. Melek s-a apărat şi susţine acum că, din afacerile pe care le-a făcut în zona de imobiliare, a ajuns să aibă o avere de un milion de euro.

“Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu.

De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat

Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro.

M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați?”, a comentat Melek pe TikTok, citată de cancan. ro.

Mario Iorgulescu ar putea scăpa de închisoare în cazul accidentului mortal

Avocaţii lui Mario Iorgulescu au invocat prescripţia în cazul accidentului mortal produs de fiul lui Gino Iorgulescu.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Ancheta a scos la iveală faptul că Mario Iorgulescu se afla sub influenţa drogurilor şi alcoolului. La momentul accidentului, conducea cu viteza de 143 de km/h.

Pe 8 mai 2025, Curtea de Apel a admis în principiu contestaţia în anulare depusă de avocaţii lui Mario Iorgulescu.

Avocaţii lui Mario Iorgulescu mizează pe un viciu de procedură pentru a-l scăpa de pedeapsă pe fiul lui Gino Iorgulescu.

„În acelaşi timp, Curtea mai constată că instanţa de apel care a pronunţat decizia penală atacată de contestator, nu a dezbătut şi nici nu a analizat chestiunea vizând intervenirea prescripţiei răspunderii penale în privinţa acuzaţiei penale prevăzute de art. 336 alin. 1 şi 2 C.pen.

Prin urmare, Curtea constată, şi din această perspectivă, că, în cauză, există o aparență de sustenabilitate între baza factuală invocată de către contestator – neanalizarea, în calea de atac a apelului, a aspectului vizând o pretinsă cauză de încetare a procesului penal – şi împrejurările care atestă dovedirea bazei factuale invocate, constând, într-adevăr, în lipsa oricărei dezbateri a acestui aspect”, se arată în motivarea deciziei instanţei din luna mai.

