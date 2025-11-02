Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri - Antena Sport

Melek Minca, femeia rămasă văduvă după ce soţul ei a fost murit în urma accidentului provocat de Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.

În septembrie 2019, Mario Iorgulescu s-a urcat sub influența alcoolului și a drogurilor la volanul unei mașini de lux și a produs un accident groaznic, în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața.

Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă o avere de un milion de euro

La 18 distanţă de la tragedia trăită, văduva a primit despăgubiri în valoare de 300.000 de euro, fiind criticată apoi de oameni că a acceptat suma. Melek s-a apărat şi susţine acum că, din afacerile pe care le-a făcut în zona de imobiliare, a ajuns să aibă o avere de un milion de euro.

“Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu.

De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat