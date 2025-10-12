Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins - Antena Sport

Ion Ţiriac are o pensie lunară de 12.000 de lei de la statul român. Miliardarul a luat decizia, în 1999, să pună banii într-un cont bancare, de care nu s-a mai atins până în prezent.
Astfel, în contul de care vorbeam, fără să punem la socoteală şi anumite dobânzi, s-au strâns până în acest moment peste 750.000 de euro, sumă de care miliardarul român nu s-ar fi atins.
Ion Ţiriac, 750.000 de euro din pensii
Ion Ţiriac a ajuns să încaseze de la stat 12.000 de lei pe lună după ce a fost timp de 20 de ani ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel, susţine fanatik.ro.
Mai mult, magnatul a fost vizibil ruşinat atunci când, din postura sa de miliardar, a fost întrebat ce pensie are. “Nici nu ştiu ce pensie am”, a dezvăluit omul de afaceri ajuns la 85 de ani.
“Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am.
Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, spunea anul trecut Ion Ţiriac pentru gsp.ro.
- Ion Țiriac, ultima aroganţă. Câţi bani a dat pe o pereche de ochelari fabricați din titan și ramă de pilot
- Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin”
- Toto îl face bunic pe Ilie Dumitrescu. Cine este femeia care a anunţat la proces că este gravidă
- De ce Ionuţ Chirilă nu se spală niciodată pe faţă: “În viața mea…”
- (P) Importanța DOT-ului la anvelopele de iarnă: ce trebuie să știi înainte de cumpărare