Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins - Antena Sport

Ion Ţiriac are o pensie lunară de 12.000 de lei de la statul român. Miliardarul a luat decizia, în 1999, să pună banii într-un cont bancare, de care nu s-a mai atins până în prezent.

Astfel, în contul de care vorbeam, fără să punem la socoteală şi anumite dobânzi, s-au strâns până în acest moment peste 750.000 de euro, sumă de care miliardarul român nu s-ar fi atins.

Ion Ţiriac, 750.000 de euro din pensii

Ion Ţiriac a ajuns să încaseze de la stat 12.000 de lei pe lună după ce a fost timp de 20 de ani ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel, susţine fanatik.ro.

Mai mult, magnatul a fost vizibil ruşinat atunci când, din postura sa de miliardar, a fost întrebat ce pensie are. “Nici nu ştiu ce pensie am”, a dezvăluit omul de afaceri ajuns la 85 de ani.

“Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am.