Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca? - Antena Sport

Cristian Boureanu şi Călin Donca sunt doup nume sonore din lumea afaceriştilor din România. Cei doi sunt prezenţi la Suvivor România, difuzat la Antena 1, şi au surprins cu conflictul în care au intrat. Până la urmă care dinte ei este mai înstărit ? Gândul.ro a făcut o analiză a banilor pe care îi deţin cei doi. E greu de spus ce lichităţi şi ce business-uri mai au cei doi acum, pentru că amândoi au trecut prin provocări semnificative în ultimii ani.

Ce avere are Cristian Boureanu

Cum scandalurile personale s-au ţinut “scai” de Cristian Boureanu, după ce a părăsit scena politică, el s-a concentrat pe afaceri. S-a implicat în domeniul construcțiilor și al consultanței economice. Boureanu a investit în companii de construcții și a oferit servicii de consultanță economică, bazându-se pe expertiza sa în finanțe. Astfel, el a continuat să fie un actor important în economia românească. Conform unor surse din 2019, el deținea active semnificative, inclusiv conturi în bănci din Elveția și Marea Britanie cu peste 2 milioane de euro, depozite de peste 500.000 de euro în România, precum și proprietăți imobiliare în București și în alte zone. Valoarea totală a proprietăților sale imobiliare era estimată la peste 2,5 milioane de euro.

Ce avere are Călin Donca

Înainte de momentul greu pe care l-a bifat în viaţă, detenţia, Călin Donca se putea lăuda cu o avere impresionantă. La capitolul afaceri notăm portofoliul de parcuri fotovoltaice și cele 17 firme controlate, care erau evaluate la zeci de milioane de euro. După sechestru, din 2025 încoace, averea lui s-a subţiat, deoarece statul a recuperat 2.500.000€ de la el. Din această sumă, Donca a reuşit totuşi să recupereze o parte din maşinile puse sub sechestu, dar şi accesul la anumite conturi bancare. Totuşi, traiul bun s-a terminat pentru actualul concurent de la Survivor România, după cum chiar el a recunoscut. Călin Donca a spus că a trebuit să reînceapă din nou viaţa. El face bani acum ca influencer și oferă cursuri de business, care îi aduc acum, estimativ, între 10.000€ și 30.000€ lunar. Mai mult, omul de afaceri susţine că înainte cheltuia 20.000 de euro pe lună, acum se rezumă doar la 5000 de euro, pentru el şi întreaga familie. Adică aproximativ 160 de euro pe zi. „Noi cheltuiam cam 20.000 de euro pe lună și eram bine financiar. Acum, cu mai puțin, cu 5.000 de euro, considerăm suntem bine. Vacanțele erau o cheltuială foarte mare. A doua mare cheltuială erau petrecerile. Aveam în fiecare lună minim o petrecere unde cheltuiam 10.000 de euro. În primul rând erau copiii noștri, plus noi, plus zile de naștere ale copiilor. Deci aveam în fiecare lună petreceri. Și Puya zicea „O dată pe lună să ducem viață bună’, nu? Noi făceam petreceri și trebuia să mergem și la petrecerile altora pe care îi invitam. Ajunsesem să merg de 3 ori pe săptămână la petreceri”, povestea Călin Donca, în podcastul Anamariei Prodan.