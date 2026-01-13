Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca? - Antena Sport

Home | Diverse | Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca?

Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca?

Radu Constantin Publicat: 13 ianuarie 2026, 9:51

Comentarii
Duelul bogaţilor la Suvivor România. Cine are mai mulţi bani, Cristian Boureanu sau Călin Donca?

Cristian Boureanu şi Călin Donca sunt doup nume sonore din lumea afaceriştilor din România. Cei doi sunt prezenţi la Suvivor România, difuzat la Antena 1, şi au surprins cu conflictul în care au intrat. Până la urmă care dinte ei este mai înstărit ? Gândul.ro a făcut o analiză a banilor pe care îi deţin cei doi. E greu de spus ce lichităţi şi ce business-uri mai au cei doi acum, pentru că amândoi au trecut prin provocări semnificative în ultimii ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ce avere are Cristian Boureanu

Cum scandalurile personale s-au ţinut “scai” de Cristian Boureanu, după ce a părăsit scena politică, el s-a concentrat pe afaceri. S-a implicat în domeniul construcțiilor și al consultanței economice. Boureanu a investit în companii de construcții și a oferit servicii de consultanță economică, bazându-se pe expertiza sa în finanțe. Astfel, el a continuat să fie un actor important în economia românească. Conform unor surse din 2019, el deținea active semnificative, inclusiv conturi în bănci din Elveția și Marea Britanie cu peste 2 milioane de euro, depozite de peste 500.000 de euro în România, precum și proprietăți imobiliare în București și în alte zone. Valoarea totală a proprietăților sale imobiliare era estimată la peste 2,5 milioane de euro.

Ce avere are Călin Donca

Înainte de momentul greu pe care l-a bifat în viaţă, detenţia, Călin Donca se putea lăuda cu o avere impresionantă. La capitolul afaceri notăm portofoliul de parcuri fotovoltaice și cele 17 firme controlate, care erau evaluate la zeci de milioane de euro. După sechestru, din 2025 încoace, averea lui s-a subţiat, deoarece statul a recuperat 2.500.000€ de la el. Din această sumă, Donca a reuşit totuşi să recupereze o parte din maşinile puse sub sechestu, dar şi accesul la anumite conturi bancare. Totuşi, traiul bun s-a terminat pentru actualul concurent de la Survivor România, după cum chiar el a recunoscut. Călin Donca a spus că a trebuit să reînceapă din nou viaţa. El face bani acum ca influencer și oferă cursuri de business, care îi aduc acum, estimativ, între 10.000€ și 30.000€ lunar. Mai mult, omul de afaceri susţine că înainte cheltuia 20.000 de euro pe lună, acum se rezumă doar la 5000 de euro, pentru el şi întreaga familie. Adică aproximativ 160 de euro pe zi. „Noi cheltuiam cam 20.000 de euro pe lună și eram bine financiar. Acum, cu mai puțin, cu 5.000 de euro, considerăm suntem bine. Vacanțele erau o cheltuială foarte mare. A doua mare cheltuială erau petrecerile. Aveam în fiecare lună minim o petrecere unde cheltuiam 10.000 de euro. În primul rând erau copiii noștri, plus noi, plus zile de naștere ale copiilor. Deci aveam în fiecare lună petreceri. Și Puya zicea „O dată pe lună să ducem viață bună’, nu? Noi făceam petreceri și trebuia să mergem și la petrecerile altora pe care îi invitam. Ajunsesem să merg de 3 ori pe săptămână la petreceri”, povestea Călin Donca, în podcastul Anamariei Prodan.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Observator
Greșeala care îți poate anula actele oficiale. Mulți români o fac fără să știe
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi veniri în Giulești
Fanatik.ro
Acestea sunt transferurile pe care le face Rapid. Victor Angelescu anunță trei noi veniri în Giulești
9:33
Veşti excelente pentru FCSB, înainte de reluarea campionatului. Două reveniri importante pentru meciul cu FC Argeş
9:19
Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni”
9:17
E Marocul pregătit de Mondialul din 2030? Autostrăzi ca-n palmă, trenuri cu 320 km/h și-un stadion din altă lume
9:04
A numit marele regret al lui Xabi Alonso, după ce a fost demis de Real Madrid: “Niciun antrenor nu e susţinut pe deplin”
8:44
Şoc în Cupa Franţei. PSG, deţinătoarea trofeului, eliminată de rivala din oraş
8:43
CFR Cluj îl transferă şi pe Otto Hindrich. Unde pleacă portarul
Vezi toate știrile
1 “Cine știe cât va mai visa Chivu”. Presa din Italia s-a pronunțat după Inter – Napoli 2-2. Nota primită de român 2 Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” 3 Xabi Alonso a fost dat afară de la Real Madrid! Clubul a anunţat cine este noul antrenor 4 Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă în Serie A! Ce s-a întâmplat cu Stanciu, după ratarea penalty-ului cu Milan 5 Kopic, răspuns tranşant atunci când a fost întrebat de ce nu vin jucători la Dinamo! Ce a spus de fraţii Eissat 6 Reacţia lui Kylian Mbappe după demiterea lui Xabi Alonso! Superstarul francez, mesaj pentru antrenorul spaniol
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”