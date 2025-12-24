Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac - Antena Sport

Închide meniul
Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac

24 decembrie 2025, 15:17

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Hepta

Ion Ţiriac (86 de ani) deţine una dintre cele mai spectaculoase colecţii de maşini din Europa, iar ea s-a îmbogăţit de Crăciunul din 2023 cu un model de Mercedes în valoare de 2.7 milioane de euro.

Chiar dacă a trebuit să aştepte cinci ani pentru a pune mâna pe un Mercedes AMG Project One, un bolid cu peste 1.000 de cai putere, fiind inspirat de la monopostul de Formula 1 de la Mercedes.

Ion Ţiriac şi-a făcut un “cadou” de 2.7 milione de euro

“Project One, acea maşină pe care de cinci ani de zile o aştept, a ajuns în sfârșit. Acel Mercedes de curse. Nu întrebaţi cât costă pentru că este obscen, dar îl am şi este în colecţie. Îl desfac imediat după Anul Nou”, spunea în decembrie 2023 magnatul român.

Mercedes AMG Project One a fost folosit în teste de piloţii George Russel şi Lewis Hamilton şi atinge o viteză maximă de 350 km/h.

Ion Țiriac deține o colecție fabuloasă de mașini de epocă și de lux, la Otopeni, cu aproximativ 300 de modele expuse.

„Ceea ce a făcut întotdeauna această colecție cu adevărat remarcabilă este diversitatea ei. Doar un bărbat cu un devotament autentic față de măiestrie ar fi putut să aducă toate acestea împreună”, a transmis Ioana Țiriac, pe contul ei de Instagram.

„Avem 300 de mașini înăuntru și cred că încă 100-150 în spate. Eu nu am vândut până acum, în afară de cele două Ferrari pe care le-am uitat în garaj, nicio mașină, și nu sunt de vânzare. Dar cred că o să fie imposibil să mai măresc ce este aici, pentru că ar ieși afară. Sunt foarte bucuros, mă bucur pentru ce am în spate și pentru copii că pot să vadă asta”, a spus Ion Țiriac, în această toamnă.

