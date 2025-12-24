Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac - Antena Sport

Ion Ţiriac (86 de ani) deţine una dintre cele mai spectaculoase colecţii de maşini din Europa, iar ea s-a îmbogăţit de Crăciunul din 2023 cu un model de Mercedes în valoare de 2.7 milioane de euro.

Chiar dacă a trebuit să aştepte cinci ani pentru a pune mâna pe un Mercedes AMG Project One, un bolid cu peste 1.000 de cai putere, fiind inspirat de la monopostul de Formula 1 de la Mercedes.

Ion Ţiriac şi-a făcut un “cadou” de 2.7 milione de euro

“Project One, acea maşină pe care de cinci ani de zile o aştept, a ajuns în sfârșit. Acel Mercedes de curse. Nu întrebaţi cât costă pentru că este obscen, dar îl am şi este în colecţie. Îl desfac imediat după Anul Nou”, spunea în decembrie 2023 magnatul român.

Mercedes AMG Project One a fost folosit în teste de piloţii George Russel şi Lewis Hamilton şi atinge o viteză maximă de 350 km/h.