Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: "Sunt recunoscător" - Antena Sport

Jurgen Klopp şi Boris Becker, la un eveniment / Profimedia Images

Boris Becker (57 de ani) a trecut prin momente teribile, după ce şi-a pierdut întreaga avere, iar apoi a ajuns la închisoare, fiind acuzat că a ascuns active.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Soarele începe să răsară din nou pentru fostul lider mondial ATP. Autobiografia lui, “Inside”, are mare succes.

Autobiografia lui Boris Becker e un mare succes

“Faptul că INSIDE a devenit bestseller în topul Sunday Times din Marea Britanie, după ce s-a clasat pe locul 2 în Spiegel, în Germania este ceva ce nu iau niciodată de la sine înțeles.

Sunt recunoscător fiecăruia dintre voi care mi s-a alăturat în acest nou capitol. 🙏📚 Mulțumesc!”, a scris Boris Becker pe contul lui de Instagram.

Boris Becker a fost la un pas să fie bătut în închisoare de infractori români!

Boris Becker, fost lider mondial ATP şi deţinător a 6 titluri de Grand Slam, a povestit că a trăit un calvar în închisoare.