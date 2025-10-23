Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: "Sunt recunoscător" - Antena Sport

Închide meniul
23 octombrie 2025, 17:02

Jurgen Klopp şi Boris Becker, la un eveniment / Profimedia Images

Boris Becker (57 de ani) a trecut prin momente teribile, după ce şi-a pierdut întreaga avere, iar apoi a ajuns la închisoare, fiind acuzat că a ascuns active.

Soarele începe să răsară din nou pentru fostul lider mondial ATP. Autobiografia lui, “Inside”, are mare succes.

Autobiografia lui Boris Becker e un mare succes

“Faptul că INSIDE a devenit bestseller în topul Sunday Times din Marea Britanie, după ce s-a clasat pe locul 2 în Spiegel, în Germania este ceva ce nu iau niciodată de la sine înțeles.

Sunt recunoscător fiecăruia dintre voi care mi s-a alăturat în acest nou capitol. 🙏📚 Mulțumesc!”, a scris Boris Becker pe contul lui de Instagram.

Boris Becker a fost la un pas să fie bătut în închisoare de infractori români!

Boris Becker, fost lider mondial ATP şi deţinător a 6 titluri de Grand Slam, a povestit că a trăit un calvar în închisoare.

După ce a dat faliment, Becker a fost condamnat la 2 ani şi jumătate de închisoare pentru ascunderea unor active. A fost eliberat după 8 luni de detenţie. Şi-a ispăşit pedeapsa în închisori britanice din Wandsworth și Huntercombe. După eliberare, a fost deportat în Marea Britanie.

Iubitor al jocului de poker, Becker fiind văzut în trecut şi la turnee, fostul mare tenismen a dezvăluit că a fost vânat în timp ce era la închisoare de către deţinuţi români. Aceştia doreau să îl bată fiindcă nu a achitat imediat o datorie de 500 de lire sterline acumulată la poker.

Am jucat cu niște criminali adevărați. Când nu am plătit imediat, au venit în celula mea să mă bată. Dacă un prieten din afară nu ar fi trimis banii, azi aș fi fost alt om”, a declarat Boris Becker pentru Suddeutsche Zeitung.

Domeniile cu cele mai mari salarii din România. IT-ul a picat pe locul 3Domeniile cu cele mai mari salarii din România. IT-ul a picat pe locul 3
Închisoarea îți fierbe mintea. Totul e controlat de prizonieri. Am slăbit șapte kilograme în primele patru săptămâni. Mă culcam îmbrăcat cu două geci și două perechi de șosete, era frig și cina se servea la ora patru după-amiază”, a mai dezvăluit Boris Becker.

Actuala soţie a lui Becker, salvarea lui în închisoare

Experienţa închisorii l-a marcat profund. El a mărturisit că doar momentele în care vorbea la telefon cu soţia lui, Lilian de Carvalho Monteiro, l-au ajutat să facă faţă în detenţie. Lilian de Carvalho Monteiro e a treia soţie a lui Becker. Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2024.

Era singura cale prin care puteam fi eu însumi. Niciodată nu o să pot scăpa de perioada aceea. Dorm doar cu ușa complet închisă, iar patul cel mai mare pare acum o saltea de celulă”, a mai declarat Boris Becker pentru sursa citată.

Boris Becker a adunat peste 25 de milioane de dolari din premiile obţinute în cariera de tenismen. Cu banii din sponsorizări, Becker ar fi acumulat o avere de peste 100 de milioane de euro, pe care a pierdut-o în întregime după mai multe investiţii greşite.

 

 

