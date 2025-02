Lovitura pe care magnatul român, care le-a cerut socrilor o maşină şi o sumă de bani, o dă alături de fratele său - Antena Sport

Lovitura pe care magnatul român, care le-a cerut socrilor o maşină şi o sumă de bani, o dă alături de fratele său. Este vorba de Dragoş Pavăl, care alături de fratele său Adrian, pune la cale o nouă afacere uriaşă.

Noul proiect al celor doi fraţi e legat de construirea unui unui parc fotovoltaic în județul Vaslui. Cei doi fraţi sunt implicaţi activ şi în susţinerea echipei de fotbal FC Bacău.

Astfel, cei doi milionari români sunt aproape să obţină licenţa pentru exploatarea comercială pentru a produce energie electrică. Conform vremeanoua.ro, proiectul va fi amplasat în comuna Ciocani, din județul Vaslui.

Ultimul top publicat de forbes.com, îi găseşte pe cei doi fraţi printre cei mai bogaţi români. Dragoş Pavăl are o avere de 1.9 miliarde de dolari, în timp ce Adrian Pavăl are o avere estimată la „doar” 1.3 miliarde de dolari. Ion Ţiriac are 2 miliarde de dolari.

Pentru fraţii Pavăl, totul a început după ce au ajuns la Facultatea de Matematică din Iaşi. Din păcate, familia nu avea posibilitatea de a-şi trimite şi restul de fraţi la studii. Acest sacrificiu a fost răsplătit ulterior de cei doi, ceilalţi fraţi fiind angajaţi la firmă.