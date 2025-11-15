Dennis Man, exasperant în prima repriză cu Bosnia! Starul lui PSV a irosit ocazii uriașe - Antena Sport

Naționala de fotbal a României are nevoie de victorie la Zenica pentru a rămâne în cursa pentru locul al doilea în grupa preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Aceștia nu se mai pot califica de pe primul loc, după ce Austria a învins în Cipru.

Dennis Man a fost marele ghinionist al primei reprize. Fotbalistul celor de la PSV Eindhoven a irosit trei șanse uriașe de a înscrie, dar în două rânduri a ratat complet execuția.

Dennis Man, trei ocazii mari în Bosnia – România

Dennis Man a venit la echipa națională în formă maximă, după câteva evoluții fantastice în tricoul celor de la PSV Eindhoven, acolo unde și-a câștigat destul de rapid postul de titular.

Tricolorii au deschis scorul rapid la Zenica prin Daniel Bîrligea, care l-a executat elegant pe portarul bosniac, după ce a primit o pasă de manual de la Valentin Mihăilă.

România a avut în câteva rânduri șansa de a-și dubla avantajul, însă Dennis Man a dezamăgit de fiecare dată. Fotbalistul transferat de la Parma l-a pus la încercare pe portarul bosniac, iar în două rânduri nu a nimerit nici măcar cadrul porții, deși a șutat din poziții ideale.