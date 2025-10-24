(P) El Clasico, episodul 262: Real Madrid, favorită la pariuri în meciul cu FC Barcelona - Antena Sport

Episodul cu numărul 262 din El Clasico se va disputa duminică, de la ora 17:15. În fața unui stadion plin, pe Santiago Bernabéu, Real Madrid și FC Barcelona vor încerca să facă un nou meci mare, care să încânte zecile de milioane de telespectatori la nivel global. În plus, partida are ca miză și ocuparea primului loc din La Liga.

Atât Real Madrid, cât și FC Barcelona au obținut victorii la mijlocul săptămânii în Champions League. FC Barcelona are o zi în plus de odihnă, deoarece a jucat marți, când a învins-o pe Olympiakos cu 6-1. În schimb, Real Madrid a jucat miercuri și a bătut-o pe Juventus Torino cu 1-0.

Catalanii nu-l vor avea la dispoziție în această partidă pe antrenorul Hansi Flick, suspendat și nu vor putea conta nici pe Robert Lewandowski, din cauza unei accidentări, dar vestea bună este că Raphinha și Torres au revenit la antrenamente și au șanse să fie titulari. În tabăra madrilenilor sunt mai multe absențe, cele mai importante fiind David Alaba, Antonio Rüdiger și Dani Carvajal.

Cote la pariuri El Clasico, Real Madrid vs. FC Barcelona

Agențiile de pariuri sportive se pregătesc din timp pentru un asemenea meci. Cotele pre-eveniment sunt disponibile de câteva săptămâni bune, iar utilizatorii au la dispoziție sute de selecții.

Cele mai populare pariuri online sunt cele pe câștigătoarea partidei, deoarece multă lume se întreabă cine va câștiga El Clasico. Este greu de anticipat o câștigătoare, iar acest lucru se vede și din cotele publicate de agențiile online, care indică un ușor avantaj pentru Real Madrid: