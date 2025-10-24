(P) El Clasico, episodul 262: Real Madrid, favorită la pariuri în meciul cu FC Barcelona - Antena Sport

Închide meniul
24 octombrie 2025, 17:13

Episodul cu numărul 262 din El Clasico se va disputa duminică, de la ora 17:15. În fața unui stadion plin, pe Santiago Bernabéu, Real Madrid și FC Barcelona vor încerca să facă un nou meci mare, care să încânte zecile de milioane de telespectatori la nivel global. În plus, partida are ca miză și ocuparea primului loc din La Liga.

Atât Real Madrid, cât și FC Barcelona au obținut victorii la mijlocul săptămânii în Champions League. FC Barcelona are o zi în plus de odihnă, deoarece a jucat marți, când a învins-o pe Olympiakos cu 6-1. În schimb, Real Madrid a jucat miercuri și a bătut-o pe Juventus Torino cu 1-0.

Catalanii nu-l vor avea la dispoziție în această partidă pe antrenorul Hansi Flick, suspendat și nu vor putea conta nici pe Robert Lewandowski, din cauza unei accidentări, dar vestea bună este că Raphinha și Torres au revenit la antrenamente și au șanse să fie titulari. În tabăra madrilenilor sunt mai multe absențe, cele mai importante fiind David Alaba, Antonio Rüdiger și Dani Carvajal.

Cote la pariuri El Clasico, Real Madrid vs. FC Barcelona

Agențiile de pariuri sportive se pregătesc din timp pentru un asemenea meci. Cotele pre-eveniment sunt disponibile de câteva săptămâni bune, iar utilizatorii au la dispoziție sute de selecții.

Cele mai populare pariuri online sunt cele pe câștigătoarea partidei, deoarece multă lume se întreabă cine va câștiga El Clasico. Este greu de anticipat o câștigătoare, iar acest lucru se vede și din cotele publicate de agențiile online, care indică un ușor avantaj pentru Real Madrid:

  • victorie Real Madrid – 2.08
  • egal – 3.60
  • victorie FC Barcelona – 3.10

Real Madrid caută revanșa

Real Madrid are o serie de patru înfrângeri la rând în meciurile cu FC Barcelona, dar este pe primul loc în clasamentul din LaLiga. O situație de acest gen nu este acceptată prea ușor pe Bernabéu, astfel că ne putem aștepta să vedem un Real montat, gata să dea totul pentru victorie.

În luna mai a avut loc ultima partidă dintre cele două echipe, iar atunci FC Barcelona a câștigat cu 4-3. Ce-i drept, Real Madrid a început mai bine, cu două goluri rapide marcate de Mbappé. Până la pauză, FC Barcelona a întors rezultatul și a condus cu 4-2. În partea secundă, Mbappé a marcat iar, dar nu a fost suficient.

Goluri multe sunt așteptate și în confruntarea de duminică, iar mai multe informații statistice interesante și cote la pariuri poți găsi în rândurile următoare:

  • Kylian Mbappé i-a dat Barcelonei 3 goluri la ultimul meci și are cota 1.85 să înscrie în orice moment și 4.50 să deschidă scorul. Lamine Yamal va încerca și el să facă un meci mare și are cota 3.20 să înscrie oricând și 8.50 să deschidă scorul.
  • În 9 din ultimele 10 El Clasico s-au înscris minim 3 goluri. În ultimele trei chiar, s-au înscris minim 5 goluri. Așadar, selecția Peste 2.5 goluri are cota 1.38, iar Peste 4.5 goluri este urcată până la 3.10.
  • În 7 din ultimele 10 El Clasico, fiecare echipă și-a trecut numele pe tabela de marcaj. Bookmakerii anticipează din nou acest scenariu și oferă cota 1.37 pentru Ambele marchează. Cota ca nu vor marca ambele echipe este 2.90.
  • Real Madrid are 106 victorii în meciurile cu FC Barcelona, iar catalanii au două mai puțin. 51 de dueluri s-au terminat la egalitate.

E dificil de anticipat cine va câștiga El Clasico, dar toate previziunile duc către un meci spectaculos, cu multe goluri. Real Madrid și FC Barcelona și-au obișnuit fanii cu meciuri de poveste, de care își aduc aminte și peste ani.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!

