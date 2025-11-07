(P) Meciurile din campionatele de top continuă: Duelurile finalului de săptămână - Antena Sport

Tottenham nu-i va avea la dispoziție pentru acest meci pe Madisson, Kulusevski, Drăgușin, Gray, Bissouma, Davies și Bergvall.

Chiar dacă în ultima perioadă Tottenham a învins-o de fiecare dată pe United și nu a mai pierdut din 2022, agențiile de pariuri online se așteaptă la un duel în care oricine poate câștiga. Drept urmare, cotele 1X2 sunt următoarele:

• victorie Tottenham – 2.66

• egal – 3.60

• victorie United – 2.45

Ponturi pariuri Tottenham – Manchester United:

• Tottenham nu obișnuiește să înscrie mult în meciurile de acasă. A dat mai mult de un gol în doar unul din ultimele șapte meciuri de acasă. Cota pentru Tottenham Sub 1.5 goluri este 1.67.

• Cota ca Tottenham să deschidă scorul este 1.94. Londonezii nu au primit gol în patru din ultimele șase derby-uri contra lui Manchester United.

Manchester City – Liverpool

Este, de departe, derby-ul etapei din Premier League. Chiar dacă Liverpool a avut rezultate negative în ultima perioadă și s-a îndepărtat de prima poziție, un meci cu City îi poate capacita pe jucătorii lui Arne Slot, care au, oricum, un moral bun după succesul cu Real Madrid din Champions League. Și City a făcut o demonstrație de forță la mijlocul săptămânii și a câștigat fără emoții cu Borussia Dortmund. Liverpool nu a pierdut în ultimele 4 meciuri cu City, ba chiar pe ultimele două le-a câștigat. Din 1991 încoace, nu s-a mai întâmplat ca Liverpool să câștige în două deplasări la rând pe terenul lui City.

Kovačić este singurul absent al lui City pentru acest meci, iar de la Liverpool nu vor juca Frimpong, Isak, Leoni, Scanlon, Chambers, Bajčetić și Alisson.

Agențiile de pariuri sportive online îi oferă prima șansă lui City în acest meci, iar cotele 1X2 arată astfel:

• victorie City – 1.83

• egal – 3.80

• victorie Liverpool – 4.00

Ponturi pariuri Manchester City – Liverpool

Erling Haaland este pericolul principal pentru poarta lui Liverpool. Are 13 goluri în 10 meciuri în acest sezon și cota 3.80 să deschidă scorul. Meciurile dintre Liverpool și City nu au oferit multe goluri în ultima perioadă. În ultimele 4 s-au dat cel mult 2 goluri. Cota pentru Sub 2.5 goluri este 2.60.

Inter – Lazio

Cristi Chivu obține victorie după victorie pe banca lui Inter. Are 10 victorii în ultimele 11 meciuri, iar Inter este în grafic atât în Serie A, cât și în Champions League. Lazio este o echipă inconstantă, care pierde greu, aflată pe locul 8 în Serie A. Totuși, Inter a avut rezultate favorabile în ultimele meciuri cu Lazio.

Cristi Chivu nu-i va avea la dispoziție pe Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan și Palacios. De la Lazio vor absenta Cancellieri, Castellanos, Dele Bashiru, Gigot, Rovella și Tavares.

Cotele la pariuri online indică un avantaj evident pe care Inter Milano îl are în această confruntare. Selecțiile 1X2 arată astfel:

• victorie Inter – 1.37

• egal – 5.00

• victorie Lazio – 7.50

Ponturi pariuri Inter – Lazio

Inter joacă bine, are un moral bun, iar selecția Pauză/Final Inter are cota 1.90. Apărarea este punctul forte al lui Inter în acest sezon, iar selecția ca NU vor marca ambele echipe are cota 1.80.

Lyon – PSG

Adesea s-a întâmplat ca meciurile dintre Lyon și PSG să fie spectaculoase. PSG este deținătoarea trofeului Champions League și ocupă primul loc în clasament, în timp ce Lyon este pe 6, cu 4 puncte mai puțin. Totuși, PSG stă mult mai bine în meciurile directe și are cinci victorii la rând contra lui Lyon.

PSG nu se va putea baza pe mai mulți jucători importanți, cum ar fi Dembélé, Doue, Hakimi și Mendes. De la Lyon vor absenta Vinicius, Fofana, Hateboer, Mangala, Nuamah și Tolisso.

Cotele 1X2 indică un avantaj clar pentru PSG, chiar dacă deținătoarea trofeului Champions League joacă în deplasare:

• victorie Lyon – 4.20

• egal – 3.80

• victorie PSG – 1.80

Ponturi pariuri Lyon – PSG

Succesul lui PSG în această partidă nu ar fi o surpriză, ținând cont de istoricul întâlnirilor recente. Cota este 1.80. Poate fi un meci spectaculos, iar cota pentru Peste 3.5 goluri este 2.54.

Indiferent de echipa cu care țin, fanii fotbalului așteaptă, în primul rând, să vadă spectacol. Cele patru meciuri prezentate în acest articol pot oferi goluri multe, tensiune și spectacol, adică ingredientele care fac din fotbal cel mai iubit sport din lume.