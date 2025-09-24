Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare - Antena Sport

Ion Ţiric, care nu este un împătimit al jocurilor de noroc, a avut totuşi un moment neaşteptat, pe la mijlocul anilor `60, pe vremea în care nu deţinea încă un imperiu financiar.

În 1968, fostul tenismen a intrat într-un cazino din San Juan, Puerto Rico şi a cheltuit toţi banii din buzunare la ruletă. A mizat de 13 ori pe numărul 13, fără să câştige nimic.

În total, Ţiriac a pierdut atunci 600 de dolari. În acel an, el câştigase din premii 5.000 de dolari. Acum, magnatul român are o avere estimată la 2.1 miliarde de dolari, conform Forbes.

“În 1968, cel mai bun an al său, Ion Țiriac a câștigat 5.000 de dolari din premii. La mijlocul anilor ’60 a mers la mesele de joc din San Juan și a pierdut toți banii din buzunar prin pariul pe 13 negru de 13 ori la rând. Erau 600 de dolari, mărunțiș pentru Michael Jordan, dar o avere pentru alții”, au dezvăluit jurnaliștii de la New York Times, cu câţiva ani în urmă.

