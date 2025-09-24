Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare - Antena Sport

Închide meniul
Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare

Publicat: 24 septembrie 2025, 11:50

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Hepta

Ion Ţiric, care nu este un împătimit al jocurilor de noroc, a avut totuşi un moment neaşteptat, pe la mijlocul anilor `60, pe vremea în care nu deţinea încă un imperiu financiar.

În 1968, fostul tenismen a intrat într-un cazino din San Juan, Puerto Rico şi a cheltuit toţi banii din buzunare la ruletă. A mizat de 13 ori pe numărul 13, fără să câştige nimic.

Ion Ţiriac a cheltuit toţi banii la cazino, în 1968

În total, Ţiriac a pierdut atunci 600 de dolari. În acel an, el câştigase din premii 5.000 de dolari. Acum, magnatul român are o avere estimată la 2.1 miliarde de dolari, conform Forbes.

“În 1968, cel mai bun an al său, Ion Țiriac a câștigat 5.000 de dolari din premii. La mijlocul anilor ’60 a mers la mesele de joc din San Juan și a pierdut toți banii din buzunar prin pariul pe 13 negru de 13 ori la rând. Erau 600 de dolari, mărunțiș pentru Michael Jordan, dar o avere pentru alții”, au dezvăluit jurnaliștii de la New York Times, cu câţiva ani în urmă.

Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani

Ion Ţiriac a dezvăluit care este regretul care îl macină, ajuns la 86 de ani. Miliardarul român a dezvăluit faptul că nu s-a putut bucura pe deplin de micile bucurii ale vieţii.

“Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată!

Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind, să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată sau să beau o sticlă de vin. Nu. Numai muncă, muncă și muncă.

Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului. N-am timp să-mi cheltui banii, darămite să fac alte treburi. Te bați cu morile de vânt, iar acolo nu e bine”, a declarat Ion Ţiriac, conform digisport.ro.

