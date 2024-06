Văduva victimei lui Mario Iorgulescu e gata să ia o decizie fără precedent: "Nu mă las bătută! Vreau să fac tot posibilul!" - Antena Sport

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu e gata să ia o decizie fără precedent Mario Iorgulescu/ Facebook Văduva victimei lui Mario Iorgulescu e gata să ia o decizie fără precedent. Patricia Vicol a transmis că va face tot posibilul pentru ca fiul lui Gino Iorgulescu să ajungă după gratii, după ce soţul ei a fost ucis, fiind decisă să ajungă chiar şi la CEDO. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mario Iorgulescu ar putea scăpa de închisoare, după ce instanţa a decis să anuleze condamnarea acestuia. Dosarul fiului preşedintelui LPF va fi rejudecat. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu e gata să ia o decizie fără precedent Decizia instanţei a făcut-o pe Patricia Vicol să răbufnească. Aceasta e gata să ducă cazul la CEDO, pentru a i se face dreptate soţului ei, cel care a decedat în urma accidentului înfiorător provocat de Mario Iorgulescu. Patricia Vicol este revoltată de faptul că Mario Iorgulescu este în continuare liber. Acesta se află internat la o clinică din Italia, reuşind să iasă din ţară imediat după accident, cu un avion privat. „În continuare, că tot este liber, poate să bea, să se drogheze și să iasă la volan să mai omoare și pe alții. Eu nu mă las bătută, nu accept ideea că Mari Iorgulescu nu va face nicio zi de pușcărie. Mai bine mor. Eu vreau să fac tot posibilul să merg și la CEDO, să merg oriunde posibil încât Mario Iorgulescu să nu scape de pușcărie. Reclamă

Ar trebui să-i spun că-i „mulțumesc” că de 5 ani m-a lăsat fără soț. Mi-a lăsat copiii fără tată”, a declarat văduva victimei lui Mario Iorgulescu, citată de spynews.ro.

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a răbufnit după decizia instanţei

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a răbufnit după decizia instanţei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul înaintat de avocaţii lui Mario Iorgulescu, iar momentan fiul lui Gino Iorgulescu va scăpa de închisoare. Procesul urmează să se rejudece.

”Mi-e foarte greu să vobesc, dar nu mai rezist. Nu mai suport, pur și simplu, dacă nu îmi spun focul acum, mă îmbolnăvesc de inimă rea. De cinci ani așteptăm să se întâmple ceva, să facă cineva ceva, ca Mario Iorgulescu să fie pedepsit. Tot am sperat și am așteptat că instanța își va face datoria față de omul acesta care a greșit și va fi pedepsit. În ultimă instanță, ca drept dovadă, vine și spune că omul acesta e bolnav, că are ceva la cap și că nu poate face o zi de pușcărie. Păi cum vine asta?

Acum două, trei zile am auzit o înregistrare cu Mario Iorgulescu care spune că o să vă arăt eu vouă că nu o să fac o zi de pușcărie, că sunt protejat de cineva din Italia. Păi tu ești protejat? Omori un om, fără să îți greșească cu nimic, că vii beat și drogat de la o petrecere și tu ești protejat. De ce? Păi haideți să ieșim beți și drogați, să omorâm lumea, că nu se întâmplă nimic. Eventual ne vindem o casă, ne vindem un rinichi, se duc părinții, fac bani, plătesc blat la tribunal, la judecători, le dau bani mulți, milioane de euro și ne scapă de la pușcărie”, a transmis văduva lui Dani Vicol, pe TikTok.