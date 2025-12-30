Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A ajuns să fie sancţionat după ce Kylian Mbappe i-a donat peste 60.000 de euro! Care este motivul - Antena Sport

Home | Extra | A ajuns să fie sancţionat după ce Kylian Mbappe i-a donat peste 60.000 de euro! Care este motivul

A ajuns să fie sancţionat după ce Kylian Mbappe i-a donat peste 60.000 de euro! Care este motivul

Bogdan Stănescu Publicat: 30 decembrie 2025, 17:56

Comentarii
A ajuns să fie sancţionat după ce Kylian Mbappe i-a donat peste 60.000 de euro! Care este motivul

Kylian Mbappe, în Franţa - Islanda / Profimedia Images

Un poliţist responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar de Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale (DGPN) cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappé, a aflat, marţi, AFP din surse apropiate dosarului, confirmând o informaţie publicată de Le Monde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În iunie 2023, acest poliţist detaşat la FFF a primit o donaţie de 60.300 de euro de la actualul căpitan al echipei Franţei, provenită din prima sa pentru Cupa Mondială din 2022. Această sumă a fost semnalată de un bancher către Tracfin, celula de informaţii financiare din Bercy, în iulie 2024, declanşând deschiderea unei anchete judiciare.

Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după o donaţie făcută de Kylian Mbappe

Donaţia primită pentru Cupa Mondială din 2022 era legală, a fost făcută prin cec şi nu trebuia declarată”, a asigurat în această vară pentru AFP avocatul comandantului, Jean-Baptiste Soufron.

Vizând o procedură administrativă a IGPN, poliţistul a fost convocat în faţa consiliului disciplinar în octombrie, fără a se ajunge la o sancţiune, potrivit surselor. Cu toate acestea, câteva săptămâni mai târziu, pe 20 decembrie, DGPN a decis să-l sancţioneze cu pensionarea anticipată pentru că nu şi-a informat conducerea cu privire la această donaţie, au precizat sursele.

Înainte de această decizie, agentul, care a fost o figură importantă a echipei Bleus timp de mai mulţi ani şi prieten al familiei Mbappé, şi-a exercitat dreptul la pensie în urmă cu câteva săptămâni, urmând să plece la 31 decembrie, potrivit surselor, precizând că va fi angajat de FFF cu contract pe durată determinată pentru următoarea Cupă Mondială.

Reclamă
Reclamă

Este o respingere serioasă a anchetei IGPN, având în vedere că celelalte acuzaţii, în afară de donaţie, au fost abandonate după explicaţiile date în faţa consiliului disciplinar – în special munca ascunsă sau paralelă în Camerun”, a comentat avocatul său, Jean-Baptiste Soufron, care va contesta această sancţiune în faţa tribunalului administrativ.

Această poveste nu se susţine din punct de vedere juridic, deoarece donaţia este legală şi nu este contestată, iar intenţia este una răuvoitoare, având în vedere că comandantul urma să se pensioneze la 31 decembrie. Mă întreb care sunt motivele pentru care se insistă atât de mult asupra acestui funcţionar de poliţie onest”, a declarat fostul prefect Abdel Aïssou, care îl apără pe funcţionar.

Ancheta judiciară care vizează poliţistul pentru muncă la negru şi spălare de bani din fraude fiscale este încă în curs.

Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolariPeste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Reclamă

Alţi patru brigadieri-şefi au primit câte 30.000 de euro fiecare în acelaşi context, ceea ce înseamnă un total de 180.300 de euro donaţi de Kylian Mbappé. Anturajul său asigură că „totul s-a făcut în conformitate cu regulile”, „fără nicio contrapartidă”.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Observator
Cât câştigă un român din Germania ca asistent medical. Surpriza când a publicat fluturaşul de salariu
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!”
Fanatik.ro
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB și l-a supărat pe Gigi Becali: ”Nici nu-i spun la mulți ani!”
19:50
EXCLUSIVCristi Borcea a calculat în procente şansele României de a trece de Turcia! Cei 3 jucători pe care se bazează
19:49
Roma, Inter sau Juventus? Impresarul lui Radu Drăguşin a anunţat că merge la Tottenham să-i decidă viitorul
19:23
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1!
18:49
Gigi Becali a anunţat unde joacă Alibec: “Şi-a scos banii!” Răsturnare de situaţie cu transferul atacantului
18:43
Gigi Becali s-a supărat pe Florin Tănase: “Nu-i spun «La mulţi ani!», i-am închis telefonul”! Care este motivul
18:32
Gigi Becali, anunţ surprinzător despre transferul lui Kevin Ciubotaru! Ce mai aduce: “Orice s-ar întâmpla, luăm”
Vezi toate știrile
1 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 2 FotoCe a făcut Anthony Joshua înainte de accidentul teribil în care a fost rănit, iar alte două persoane au murit! 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Pleacă de la Universitatea Craiova! “Bombă” la clubul din Bănie la final de 2025 6 Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase