A ajuns să fie sancţionat după ce Kylian Mbappe i-a donat peste 60.000 de euro! Care este motivul - Antena Sport

Un poliţist responsabil cu securitatea echipei Franţei a fost sancţionat disciplinar de Direcţia Generală a Poliţiei Naţionale (DGPN) cu pensionarea anticipată după ce a primit un cadou de la Kylian Mbappé, a aflat, marţi, AFP din surse apropiate dosarului, confirmând o informaţie publicată de Le Monde.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În iunie 2023, acest poliţist detaşat la FFF a primit o donaţie de 60.300 de euro de la actualul căpitan al echipei Franţei, provenită din prima sa pentru Cupa Mondială din 2022. Această sumă a fost semnalată de un bancher către Tracfin, celula de informaţii financiare din Bercy, în iulie 2024, declanşând deschiderea unei anchete judiciare.

Poliţistul responsabil cu securitatea echipei Franţei, sancţionat după o donaţie făcută de Kylian Mbappe

„Donaţia primită pentru Cupa Mondială din 2022 era legală, a fost făcută prin cec şi nu trebuia declarată”, a asigurat în această vară pentru AFP avocatul comandantului, Jean-Baptiste Soufron.

Vizând o procedură administrativă a IGPN, poliţistul a fost convocat în faţa consiliului disciplinar în octombrie, fără a se ajunge la o sancţiune, potrivit surselor. Cu toate acestea, câteva săptămâni mai târziu, pe 20 decembrie, DGPN a decis să-l sancţioneze cu pensionarea anticipată pentru că nu şi-a informat conducerea cu privire la această donaţie, au precizat sursele.

Înainte de această decizie, agentul, care a fost o figură importantă a echipei Bleus timp de mai mulţi ani şi prieten al familiei Mbappé, şi-a exercitat dreptul la pensie în urmă cu câteva săptămâni, urmând să plece la 31 decembrie, potrivit surselor, precizând că va fi angajat de FFF cu contract pe durată determinată pentru următoarea Cupă Mondială.