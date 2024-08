"A fost plecat la cules de porumb!" Dezvăluiri uluitoare din viața lui Ionuț Luțu! Cum a făcut bani aghiotantul lui Gigi Becali - Antena Sport

„Luțu, după părerea mea, a fost un jucător înzestrat de Dumnezeu cu foarte multe calități. Toți știm că i se spunea «Hagi Luțu». Eu nu am apucat să îl văd prea mult pe Gicu Dobrin, nu am apucat să îl văd prea mult pe Ilie Balaci. Dar am fost coechipier cu Luțu.

În cabina telefonică putea să te dribleze. Am fost în aceeași clasă în liceu. El a fost mai mult cu fotbalul, nu cu cartea. Pe mine m-a înzestrat Dumnezeu la limba franceză. Se mai întâmpla când îl ridica în picioare să vorbeasă, doar să mimeze din gură, eu din spate mai spuneam în franceză.

La Galatasaray, i-a dat clubul o mașină, un Fiat. Știți cum e în Turcia, ai intrat primul în intersecție, te duci. El a intrat în sensul giratoriu, nu știa ce să facă şi a lovit mașina. S-a dus la club și i-au reparat-o. A doua oară când s-a întâmplat, i-au zis: «Ia și tu și citește regulile de circulație de aici, singur o repari de acum».

Aveam un meci, când ne-am dus de la Craiova la Constanța cu trenul, nici nu am simțit cum au trecut 5-6 ore. S-a apucat el să ne povestească de la Galatasaray, nici nu am realizat cum a trecut timpul. E unicat. Nu a valorificat talentul pe care l-a avut”, a declarat Augustin Chiriţă pentru gsp.ro.

Luţu nu a confirmat la Galatasaray şi s-a întors la Craiova. A ajuns apoi la Steaua, în 1999. În prezent, Ionuţ Luţu este omul de încredere al lui Gigi Becali. Mai mult decât atât, îi este şi şofer patronului de la FCSB.