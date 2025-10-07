Afacerea cu care Gică Hagi vrea să dea lovitura. Ce achiziţie importantă a făcut "Regele" - Antena Sport

Chiar dacă Gică Hagi nu mai antrenează acum, “Regele” nu stă cu mâinile în sân şi caută să dezvolte afacerile pe care le are în România. Mai exact, Gică Hagi a făcut un nou pas în extinderea afacerilor pe care le are în Mamaia, acolo unde deţine Hotelul IAKI.

Firma sa, Hagi Sport S.R.L., care administrează hotelul IAKI, a câștigat la licitația organizată de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) dreptul de a administra o plajă de 17.195 mp în stațiunea Mamaia, sectorul IV, subsectorul 2, anunţă golazo.ro.

Potrivit documentelor oficiale, contractul pe care Gică Hagi l-a semnat este valabil 10 ani. Pentru folosirea terenului, fostul antrenor se obligă să achite o taxă anuală de 165.195,60 de lei (fără TVA).

Pentru plaja care a ajuns la Gică Hagi, concurența a fost una redusă. A mai existat doar o altă ofertă. Licitația a pornit de la 162.616,35 de lei și s-a adjudecat la o valoare cu 2.579,25 de lei mai mare.