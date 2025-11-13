Cosmin Olăroiu, şanse minime de calificare la World Cup 2026! Arabii au explodat: "Un antrenor terminat" - Antena Sport

Meciul Emiratele Arabe Unite – Irak s-a încheiat la egalitate, 1-1. Cosmin Olăroiu se luptă pentru un loc în play-off-ul decisiv al World Cup 2026, iar meciul tur a fost dramatic. Echipa lui Olăroiu a marcat în prelungirile partidei, dar golul a fost anulat cu VAR pentru offside. Câştigătoarea dublei manşe va merge în play-off-ul inter-confederații, care duce la World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul meciului, antrenorul român a fost atacat dur pe rețelele sociale de arabi pe platforma X. „Punctul culminant al falimentului antrenoratului: un antrenor terminat. Fără schimbări, fără structură, fără organizare. Aleatoriu, fără planuri”, potrivit Fanatik.ro.

Olăroiu ar putea scrie istorie pentru EAU

Cu siguranţă Olăroiu îşi va juca şansa până la capăt. Dacă va reuși să aibă câștig de cauză pe 18 noiembrie, atunci când are loc returul, selecționata EAU va mai avea de trecut doi pași pentru a ajunge din nou la o ediție a Cupei Mondiale. Naționala din zona Golfului Persic a mai fost prezentă la Coppa del Mondo 1990, acolo unde a pierdut toate cele trei meciuri susținute în compania Germaniei, Iugoslaviei și Columbiei. La barajele din luna martie, vor fi prezente șase naționale, doar două dintre ele urmând a se califica la turneul final din vara anului viitor.