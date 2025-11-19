Au apărut imaginile cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump la Casa Albă: "Cei mai buni din istorie" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a fost prezent la dineul organizat de Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, în onoarea lui Mohammed bin Salman, prinţul moştenitor saudit. La evenimentul respectiv au participat, printre alţii, Elon Musk sau preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Portughezul de 40 de ani nu a putut lipsi de la eveniment, în condiţiile în care el joacă în Arabia Saudită, la Al Nassr. La evenimentul care a avut loc la Casa Albă, Ronaldo a stat aproape de masa lui Donald Trump.

Cristiano Ronaldo şi Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă

În cursul zilei de miercuri, Casa Albă a publicat şi primele imagini cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump. Ronaldo, care este alături de Georgina Rodriguez, viitoarea sa soţie, a fost surpirns mergând pe holurile de la Casa Albă alături de preşedintele Statelor Unite. La un moment dat, Cristiano Ronaldo începe să râdă în hohote, atunci când Trump îi spune ceva.

“Two GOATS (n.r. doi dintre cei mai buni din istorie). CR7 x 45/47”, a scris Casa Albă, pe contul oficial de Instagram.