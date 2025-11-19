Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Au apărut imaginile cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump la Casa Albă: "Cei mai buni din istorie" - Antena Sport

Home | Extra | Au apărut imaginile cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump la Casa Albă: “Cei mai buni din istorie”
VIDEO

Au apărut imaginile cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump la Casa Albă: “Cei mai buni din istorie”

Publicat: 19 noiembrie 2025, 17:25

Comentarii
Au apărut imaginile cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump la Casa Albă: Cei mai buni din istorie

Cristiano Ronaldo şi Donald Trump / Instagram @whitehouse

Cristiano Ronaldo a fost prezent la dineul organizat de Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, în onoarea lui Mohammed bin Salman, prinţul moştenitor saudit. La evenimentul respectiv au participat, printre alţii, Elon Musk sau preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portughezul de 40 de ani nu a putut lipsi de la eveniment, în condiţiile în care el joacă în Arabia Saudită, la Al Nassr. La evenimentul care a avut loc la Casa Albă, Ronaldo a stat aproape de masa lui Donald Trump.

Cristiano Ronaldo şi Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă

În cursul zilei de miercuri, Casa Albă a publicat şi primele imagini cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump. Ronaldo, care este alături de Georgina Rodriguez, viitoarea sa soţie, a fost surpirns mergând pe holurile de la Casa Albă alături de preşedintele Statelor Unite. La un moment dat, Cristiano Ronaldo începe să râdă în hohote, atunci când Trump îi spune ceva.

“Two GOATS (n.r. doi dintre cei mai buni din istorie). CR7 x 45/47”, a scris Casa Albă, pe contul oficial de Instagram.

 
View this post on Instagram
 
A post shared by The White House (@whitehouse)

Reclamă
Reclamă

Relaţiile dintre cei doi sunt bune. În timpul dineului de la Casa Albă, Donaldo Trump a dezvăluit că Barron, fiul său, este un mare fan al portughezului. De asemenea, Barron Trump s-a întâlnit cu Cristiano Ronaldo.

Într-un interviu recent, Cristiano Ronaldo a declarat că ar dori să aibă o discuţie plăcută cu Trump în viitor, despre “pacea globală”, deşi nu a menţionat o dată exactă a întâlnirii la momentul respectiv. Selecţionata Portugaliei, al cărei căpitan este Ronaldo, şi cea a Statelor Unite urmează să anunţe organizarea unui meci amical pe pământ american în martie anul viitor, conform agenţiei spaniole de presă.

Acesta ar fi primul meci disputat de Cristiano Ronaldo în Statele Unite din vara anului 2014, când a intrat în tricoul lui Real Madrid pentru un amical împotriva fostei sale echipe, Manchester United. De atunci, el nu a mai călătorit în Statele Unite, nici cu Real Madrid, nici cu Juventus, când aceste echipe au organizat cantonamentele din presezon pe pământ american.

Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţiCâştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ninsori aduse de un ciclon în România. Strat de zăpadă de 10 centimetri
Observator
Ninsori aduse de un ciclon în România. Strat de zăpadă de 10 centimetri
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
18:19
EXCLUSIVDecizia luată de Mircea Lucescu. Ce va face după tragerea la sorți a barajului de World Cup 2026
18:01
VideoGrand Prix, ediţia 34: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu din Las Vegas
17:55
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 noiembrie
17:39
EXCLUSIV„Cât de încrezător ești pentru baraj?” Gică Popescu, răspuns clar înainte de tragerea la sorți. Adversara dorită
17:28
E oficial! Ultimul antrenor care a adus Cupa României la FCSB, prezentat la Universitatea Craiova
16:56
Ilie Năstase a spus răspicat cu cine vrea să joace România la barajul de Mondial: “Ar fi bine”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 3 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor