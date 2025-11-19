Au apărut imaginile cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump la Casa Albă: "Cei mai buni din istorie" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo a fost prezent la dineul organizat de Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, în onoarea lui Mohammed bin Salman, prinţul moştenitor saudit. La evenimentul respectiv au participat, printre alţii, Elon Musk sau preşedintele FIFA, Gianni Infantino.
Portughezul de 40 de ani nu a putut lipsi de la eveniment, în condiţiile în care el joacă în Arabia Saudită, la Al Nassr. La evenimentul care a avut loc la Casa Albă, Ronaldo a stat aproape de masa lui Donald Trump.
Cristiano Ronaldo şi Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă
În cursul zilei de miercuri, Casa Albă a publicat şi primele imagini cu Cristiano Ronaldo şi Donald Trump. Ronaldo, care este alături de Georgina Rodriguez, viitoarea sa soţie, a fost surpirns mergând pe holurile de la Casa Albă alături de preşedintele Statelor Unite. La un moment dat, Cristiano Ronaldo începe să râdă în hohote, atunci când Trump îi spune ceva.
“Two GOATS (n.r. doi dintre cei mai buni din istorie). CR7 x 45/47”, a scris Casa Albă, pe contul oficial de Instagram.
View this post on Instagram
A post shared by The White House (@whitehouse)
Relaţiile dintre cei doi sunt bune. În timpul dineului de la Casa Albă, Donaldo Trump a dezvăluit că Barron, fiul său, este un mare fan al portughezului. De asemenea, Barron Trump s-a întâlnit cu Cristiano Ronaldo.
Într-un interviu recent, Cristiano Ronaldo a declarat că ar dori să aibă o discuţie plăcută cu Trump în viitor, despre “pacea globală”, deşi nu a menţionat o dată exactă a întâlnirii la momentul respectiv. Selecţionata Portugaliei, al cărei căpitan este Ronaldo, şi cea a Statelor Unite urmează să anunţe organizarea unui meci amical pe pământ american în martie anul viitor, conform agenţiei spaniole de presă.
Acesta ar fi primul meci disputat de Cristiano Ronaldo în Statele Unite din vara anului 2014, când a intrat în tricoul lui Real Madrid pentru un amical împotriva fostei sale echipe, Manchester United. De atunci, el nu a mai călătorit în Statele Unite, nici cu Real Madrid, nici cu Juventus, când aceste echipe au organizat cantonamentele din presezon pe pământ american.
- Cui i-a donat Ion Țiriac colecția de mașini: “Am primit o ofertă ieșită din comun”
- Cristiano Ronaldo, prezent în SUA la dineul organizat de președintele Donald Trump: “Fiul meu e mare fan”
- Ce s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut
- Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
- SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San Marino, la Antena 1