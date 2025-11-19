Cristiano Ronaldo, prezent în SUA la dineul organizat de președintele Donald Trump: "Fiul meu e mare fan" - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo, prezent în SUA la dineul organizat de președintele Donald Trump: "Fiul meu e mare fan"

Home | Extra | Cristiano Ronaldo, prezent în SUA la dineul organizat de președintele Donald Trump: “Fiul meu e mare fan”

Cristiano Ronaldo, prezent în SUA la dineul organizat de președintele Donald Trump: “Fiul meu e mare fan”

Publicat: 19 noiembrie 2025, 10:57

Cristiano Ronaldo, prezent în SUA la dineul organizat de președintele Donald Trump: Fiul meu e mare fan

Cristiano Ronaldo, în timpul evenimentului organizat de Donald Trump / Profimedia

Cristiano Ronaldo s-a numărat printre invitaţii la dineul organizat de preşedintele american Donald Trump marţi la Casa Albă, în onoarea prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, informează AFP.

Jucătorul în vârstă de 40 de ani, care evoluează în prezent la Al-Nassr, a fost aşezat pe un loc apropiat de Donald Trump.

Cristiano Ronaldo, participant la un eveniment alături de Donald Trump

Ştiţi, fiul meu este un mare fan Ronaldo“, a spus Donald Trump în discursul ţinut cu această ocazie, adăugând că Barron, în vârstă de 19 ani, s-a întâlnit cu atacantul lusitan. Lumea fotbalului a fost reprezentată de asemenea de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, într-o altă apariţie a acestuia la Casa Albă înaintea Cupei Mondiale din 2026, organizată în comun de Statele Unite, Mexic şi Canada, potrivit agerpres.ro.

Pentru Cristiano Ronaldo, această Cupă Mondială va fi “fără îndoială” ultima, după cum declarase portughezul anterior. Miliardarul Elon Musk a fost, de asemenea, prezent, deşi aşezat la o masă diferită de cea a lui Donald Trump, un semn al reîncălzirii relaţiilor dintre preşedinte şi cel mai bogat om din lume.

Într-un interviu recent, Cristiano Ronaldo a declarat că ar dori să aibă o discuţie plăcută cu Trump în viitor, despre “pacea globală”, deşi nu a menţionat o dată exactă a întâlnirii la momentul respectiv. Selecţionata Portugaliei, al cărei căpitan este Ronaldo, şi cea a Statelor Unite urmează să anunţe organizarea unui meci amical pe pământ american în martie anul viitor, conform agenţiei spaniole de presă.

Acesta ar fi primul meci disputat de Cristiano Ronaldo în Statele Unite din vara anului 2014, când a intrat în tricoul lui Real Madrid pentru un amical împotriva fostei sale echipe, Manchester United. De atunci, el nu a mai călătorit în Statele Unite, nici cu Real Madrid, nici cu Juventus, când aceste echipe au organizat cantonamentele din presezon pe pământ american.

