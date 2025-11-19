"Am câştigat deja Cupa Mondială" Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup! - Antena Sport

Fără selecţionerul legendar Dick Advocaat (78 de ani), care a lipsit de la meciul decisiv cu Jamaica, invocând probleme familiale, naţionala statului Curacao s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede în România exclusiv în Universul Antena.

Curacao a obţinut egalul de care avea nevoie în meciul decisiv, din deplasare, cu Jamaica. S-a terminat 0-0, jamaicanii având nevoie de victorie pentru a merge la World Cup.

Curacao s-a calificat la World Cup 2026! A doborât recordul celei mai mici ţări care merge la un Campionat Mondial de Fotbal

Curacao a scris istorie odată cu calificarea la Mondialul american. Ea a devenit cea mai mică ţară prezentă la un Campionat Mondial de Fotbal. Curacao are o populaţie de puţin peste 150.000 de locuitori şi o suprafaţă de numai 444 km pătraţi.

„Este punctul culminant al unui proiect de Cupă Mondială pe care l-am început în 2004. Nu am încetat niciodată să credem. După 21 de ani, am reușit să finalizăm proiectul de Cupă Mondială pe care l-am început în 2004. Este un sentiment extraordinar, minunat. Suntem mici ca mărime, dar mari în suflet și inimă”, a declarat preşedintele Federaţiei de Fotbal din Curacao, Gilbert Martina, imediat după calificarea istorică.

„Cred că succesul nostru s-a datorat perseverenței. Cu toții am crezut că într-o zi ne vom califica la Cupa Mondială și, în sfârșit, am reușit”, a adăugat Martina, citat de Marca.