Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Am câştigat deja Cupa Mondială" Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | “Am câştigat deja Cupa Mondială” Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup!

“Am câştigat deja Cupa Mondială” Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup!

Bogdan Stănescu Publicat: 19 noiembrie 2025, 13:38

Comentarii
Am câştigat deja Cupa Mondială Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup!

Fanii naţionalei statului Curacao, urmărind meciul decisiv de calificare cu Jamaica / Profimedia Images

Fără selecţionerul legendar Dick Advocaat (78 de ani), care a lipsit de la meciul decisiv cu Jamaica, invocând probleme familiale, naţionala statului Curacao s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede în România exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Curacao a obţinut egalul de care avea nevoie în meciul decisiv, din deplasare, cu Jamaica. S-a terminat 0-0, jamaicanii având nevoie de victorie pentru a merge la World Cup.

Curacao s-a calificat la World Cup 2026! A doborât recordul celei mai mici ţări care merge la un Campionat Mondial de Fotbal

Curacao a scris istorie odată cu calificarea la Mondialul american. Ea a devenit cea mai mică ţară prezentă la un Campionat Mondial de Fotbal. Curacao are o populaţie de puţin peste 150.000 de locuitori şi o suprafaţă de numai 444 km pătraţi.

Este punctul culminant al unui proiect de Cupă Mondială pe care l-am început în 2004. Nu am încetat niciodată să credem. După 21 de ani, am reușit să finalizăm proiectul de Cupă Mondială pe care l-am început în 2004. Este un sentiment extraordinar, minunat. Suntem mici ca mărime, dar mari în suflet și inimă”, a declarat preşedintele Federaţiei de Fotbal din Curacao, Gilbert Martina, imediat după calificarea istorică.

Cred că succesul nostru s-a datorat perseverenței. Cu toții am crezut că într-o zi ne vom califica la Cupa Mondială și, în sfârșit, am reușit”, a adăugat Martina, citat de Marca.

Reclamă
Reclamă

“Să vină toți, am câștigat deja Cupa Mondială”

Întrebat cu cine şi-ar dori să pice în grupă la Mondial, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Curacao a spus că nu îi pasă, performanţa reuşită de jucătorii pregătiţi în aceste preliminarii de Dick Advocaat fiind una asemănătoare câştigării Cupei Mondiale.

Să vină toți, am câștigat deja Cupa Mondială”, a declarat Gilbert Martina.

Curacao a devenit a cincea națiune din Caraibe care joacă într-o Cupă Mondială, după Cuba, Haiti, Jamaica și Trinidad și Tobago. Haiti, care trece printr-o perioadă teribilă atât din punct de vedere politic, cât şi economic a obţinut şi ea calificarea la World Cup 2026.

Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţiCâştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
Reclamă

Încă nu este clar dacă Dick Advocaat va sta pe banca reprezentativei Curacao la Mondial. Oficialii Federaţiei luau în calcul o posibilă schimbare de selecţioner după ce Advocaat a părăsit lotul Curacao înaintea meciului decisiv cu Jamaica. Dick Advocaat a avut trei mandate ca selecţioner al Olandei, în perioada 1992-1994, 2002-2004 şi 2017. A cucerit 15 trofee ca antrenor, inclusiv Cupa UEFA şi Supercupa Europei cu Zenit Sankt Petersburg.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei
Observator
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot meciul”
Fanatik.ro
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot meciul”
14:24
VIDEOGestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino!
14:18
Anunţul lui Gino Iorgulecu despre secţionerul cu care România merge la baraj: “Ce poate face cel care vine?”
13:50
Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români! A fost adoptată Legea Novak
13:32
OFICIAL | Florin Cernat e noul director sportiv de la FCSB: “Bun venit”
13:21
“Manipulatori fără scrupule”. Camelia Voinea, apărată după apariția imaginilor abuzului la adresa Sabrinei
13:20
Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 3 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 4 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 5 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor