"Am câştigat deja Cupa Mondială" Fără selecţionerul legendar pe bancă, au scris istorie şi merg la World Cup! - Antena Sport

Fără selecţionerul legendar Dick Advocaat (78 de ani), care a lipsit de la meciul decisiv cu Jamaica, invocând probleme familiale, naţionala statului Curacao s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede în România exclusiv în Universul Antena.
Curacao a obţinut egalul de care avea nevoie în meciul decisiv, din deplasare, cu Jamaica. S-a terminat 0-0, jamaicanii având nevoie de victorie pentru a merge la World Cup.
Curacao s-a calificat la World Cup 2026! A doborât recordul celei mai mici ţări care merge la un Campionat Mondial de Fotbal
Curacao a scris istorie odată cu calificarea la Mondialul american. Ea a devenit cea mai mică ţară prezentă la un Campionat Mondial de Fotbal. Curacao are o populaţie de puţin peste 150.000 de locuitori şi o suprafaţă de numai 444 km pătraţi.
„Este punctul culminant al unui proiect de Cupă Mondială pe care l-am început în 2004. Nu am încetat niciodată să credem. După 21 de ani, am reușit să finalizăm proiectul de Cupă Mondială pe care l-am început în 2004. Este un sentiment extraordinar, minunat. Suntem mici ca mărime, dar mari în suflet și inimă”, a declarat preşedintele Federaţiei de Fotbal din Curacao, Gilbert Martina, imediat după calificarea istorică.
„Cred că succesul nostru s-a datorat perseverenței. Cu toții am crezut că într-o zi ne vom califica la Cupa Mondială și, în sfârșit, am reușit”, a adăugat Martina, citat de Marca.
“Să vină toți, am câștigat deja Cupa Mondială”
Întrebat cu cine şi-ar dori să pice în grupă la Mondial, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Curacao a spus că nu îi pasă, performanţa reuşită de jucătorii pregătiţi în aceste preliminarii de Dick Advocaat fiind una asemănătoare câştigării Cupei Mondiale.
„Să vină toți, am câștigat deja Cupa Mondială”, a declarat Gilbert Martina.
Curacao a devenit a cincea națiune din Caraibe care joacă într-o Cupă Mondială, după Cuba, Haiti, Jamaica și Trinidad și Tobago. Haiti, care trece printr-o perioadă teribilă atât din punct de vedere politic, cât şi economic a obţinut şi ea calificarea la World Cup 2026.
Încă nu este clar dacă Dick Advocaat va sta pe banca reprezentativei Curacao la Mondial. Oficialii Federaţiei luau în calcul o posibilă schimbare de selecţioner după ce Advocaat a părăsit lotul Curacao înaintea meciului decisiv cu Jamaica. Dick Advocaat a avut trei mandate ca selecţioner al Olandei, în perioada 1992-1994, 2002-2004 şi 2017. A cucerit 15 trofee ca antrenor, inclusiv Cupa UEFA şi Supercupa Europei cu Zenit Sankt Petersburg.
