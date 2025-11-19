Ilie Năstase a spus răspicat cu cine vrea să joace România la barajul de Mondial: "Ar fi bine" - Antena Sport

România își va afla curând adversara din semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial, iar până atunci multe personalități din sport au spus cu cine ar prefera să joace “tricolorii”. Pe listă s-a numărat și Ilie Năstase, primul lider al clasamentului ATP, iar fostul mare tenismen a spus că dacă ar fi ca echipa lui Mircea Lucescu să meargă la turueul final, atunci să o facă învingând o echipă de top.

România va fi în urna a patra a tragerii la sorți a barajului pentru Cupa Mondială, iar pe lista posibilelor adversare se află Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina. Pe foaie, singurul adversar abordabil par vecinii noștri de la nord pe care i-am învins și la EURO 2024, dar asta nu l-a făcut pe Ilie Năstase să își spună că vrea un duel cu trupa lui Serghei Rebrov.

Ilie Năstase le vrea pe Italia sau Turcia la baraj

Din contră, dublul campion de Grand Slam la simplu crede că România ar trebui să bată echipe precum Italia sau Turcia pentru a-și merita locul la turneul final din America de Nord. Indiferent de adversară, “tricolorii” vor juca în deplasare semifinala barajului, iar în cazul unei calificări, gazda finalei va fi decisă la tragerea la sorți care va avea loc mâine.

“Puțin m-am uitat, nu era miză.. (n.r. la meciul cu San Marino, 7-1). Unii buni de tot îmi doresc la baraj. Dacă îi batem, măcar să îi batem pe unii buni de tot. (n.r. Italia, Turcia?) Da, ar fi bine“, a spus Ilie Năstase.

Fostul mare tenismen a acordat declarațiile respective la evenimentul organizat de Ion Țiriac, care și-a inaugurat o nouă galerie Țiriac Collection, unde au fost prezente alte nume mari din sportul românesc precum Gică Hagi sau Elisabeta Lipă.