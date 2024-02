Bănel Nicoliță și-a găsit bolidul de lux lovit în parcare! Cine a fost în spatele accidentului și la ce sumă se ridică pagubele - Antena Sport

Reclamă

„Căutam mașina prin parcare. Când am ajuns în parcare știam unde am parcat-o. Am un BMW seria 5. Și mi-am găsit mașina împrăștiată. Era o doamnă de vreo 70 de ani la volan.

A vrut să dea cu spatele. Pe lângă mașina mea, mai sunt și alte 4-5 mașini lovite. Mi-a mutat mașina din parcare. Când am văzut-o ce era să îi mai zic că e mai mare de ani decât mama.

Eu am întrebat-o ce voia să facă. Și mi-a zis ‘Am vrut să dau cu spatele și am văzut că e un loc lângă tine liber și am dat ușor cu spatele. Când mi-am dat seama că pot să intru am dat și mai tare.

Numai farul e câteva mii de euro. Dar am CASCO, am tot. Eu nu am văzut în viața mea cum să dai cu spatele și să muți așa mașina. Îți dai seama să o parchez frumos și să o găsesc 2 metri mai în spate”, a declarat Bănel Nicoliță, conform fanatik.ro.

Bănel Nicoliță, promisiune savuroasă pentru petrecerea de titlu a FCSB-ului

Nicoliță se va vopsi în roș-albastru și va face „baie de mulțime”, printre suporterii FCSB-ului. Le va avea alături de el și pe cele două fetițe ale lui. „Îmi voi lua fetele și voi merge alături de suporteri. Rămâne așa frezura asta frumoasă, mă fac roș-albastru pe laterale, 100%”, a declarat Bănel Nicoliță la fanatik.ro.

