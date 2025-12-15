Florin Tănase, tun financiar de 20 de milioane de euro! Afacerea cu care a dat lovitura vedeta FCSB-ului - Antena Sport

Florin Tănase (30 de ani) a reuşit o importantă lovitură financiară. Vedeta FCSB-ului a încasat 20 de milioane de euro, în urma unui proiect imobiliar pe care l-a dezvoltat alături de Florin Vulturar, finul lui Gigi Becali.

Potrivit lui Dumitru Dragomir (79 de ani), şi el investitor imobiliar, Florin Tănase a vândut circa 75% din apartamentele pe care le-a construit alături de Vulturar pe un teren achiziţionat chiar de la Gigi Becali.

Florin Tănase a încasat 20 de milioane de euro alături de partenerul lui de afaceri, Florin Vulturar

„Tănase să știi că a făcut patru blocuri împreună cu Vulturar. Au făcut patru blocuri și au luat vreo 20 de milioane. Au vândut aproape tot. Bine, ăsta va fi cartierul cel mai… Ca Nordului”, a declarat Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

Florin Tănase e al treilea în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 9 reuşite. Pe primele două locuri se află Jovo Lukic (U Cluj) şi Alex Dobre (Rapid), ambii cu câte 10 goluri. Pe lângă cele 9 goluri pe care le-a înscris în 19 etape, Tănase a dat şi 2 assist-uri în acest sezon de Liga 1. El mai are un gol în Europa League.

Florin Tănase este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.5 milioane de euro. Cea mai ridicată cotă a lui Tănase a fost de 5.5 milioane de euro. Tănase are 26 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a înscris 5 goluri.