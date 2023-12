Ciprian Marica l-a chemat pe Mircea Lucescu la "pomana porcului". Imagine virală cu legendele naţionalei României - Antena Sport

„Nu comentez zvonul despre un interes al Lyonului. Momentan sunt foarte răcit și aștept să mă fac bine. După aceea voi vedea dacă sunt oferte ce fac”, a spus „Il Luce”, conform iamsport.ro.

În cariera sa, legendarul antrenor român a mai pregătit mai multe formații de top de pe „Bătrânul Continent”. Printre acestea se numără echipe precum: Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donetsk, Zenit St. Petersburg sau echipa națională a Turciei.

Ciprian Marica nu a fost surprins de decizia lui Mircea Lucescu

Ciprian Marica nu a fost surprins de decizia lui Mircea Lucescu. Fostul atacant al echipei naționale a dezvăluit faptul că a purtat o discuție cu „Il Luce”, în care tehnicianul de 78 de ani i-a spus că se va retrage din fotbal.

„Am vorbit cu nea Mircea după lansarea bazei sportive, m-a sunat să mă felicite și mi-a spus că vrea să se retragă. Mă așteptam, deci, la acest anunț al său, nu este o decizie de moment sau necântărită, îl știm pe nea Mircea Lucescu cât de cumpătat și calculat este. Eu îi sunt recunoscător pentru tot ceea ce am învățat de la el și toate trofeele câștigate în anii în care am lucrat împreună.

Fotbalul românesc s-ar putea să nu piardă pentru că prin venirea lui în România el ar putea ajuta mai mult, chiar și drept consultant. Va fi greu să mai avem un antrenor ca el, cel mai bun din istoria fotbalului românesc, dar am mai văzut recorduri doborâte, ar fi ceva frumos să mai avem un Mircea Lucescu în viitor. Oricum cred că va urma o perioadă în care se va odihni, o pauză binemeritată”, a spus Ciprian Marica.