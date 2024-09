Cosmin Contra și Nicolae Stanciu, mesaje de ziua națională a Arabiei Saudite! Comparații directe cu ziua națională a României - Antena Sport

Nicolae Stanciu, cu gândul la World Cup 2026

După meciul naționalei cu Lituania, Nicolae Stanciu a vorbit despre rezultatele tricolorilor din luna septembrie, dar și despre visul jucătorilor, acela de a participa la World Cup 2026, competiție care va fi transmisă, în exclusivitate, de Antena.

„Ne-am îndeplinit obiectivul, așa cum am spus la început, încercăm să asimilăm repede ce vrea mister de la noi. Au fost 2 meciuri dificile, am reușit să marcăm 6 goluri, am primit doar 1, este bine.

Ne vom pregăti bine la echipele de club pentru a veni pregătiți și în luna octombrie. Dacă vom veni la fel și atunci, lucrurile se vor așeza.

Chiar dacă a fost o săptămână cu domnul Lucescu, ne-a dat informații, ne-a dat sfaturi. La experiența pe care o are și la cum vede fotbalul, trebuie doar să asculți. Ne bucurăm că este cu noi, ne bucurăm că la redebutul său i-am oferit 2 victorii.

Trebuie să avem grijă de noi și în octombrie să venim cu acea stare de spririt și să fim pregătiți.

Suntem pe un drum bun, mai avem de muncă. Campania de la EURO și acest început de ajută mult. Visăm (n.r. la Cupa Mondială), e clar. Pare un vis acum, nu am mai fost din 1998 acolo, dar toți suntem încrezători”, a spus Nicolae Stanciu, în exclusivitate pentru AntenaSport.