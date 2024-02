Cristi Tănase, întrebat direct dacă a căzut în patima drogurilor şi a alcoolului! Răspunsul dat de fostul jucător al lui Becali! - Antena Sport

Reclamă

Ce treabă mai are ce fac eu? Nu înțeleg lucrurile astea și ce vor să facă oamenii ăștia. Vor să facă rău? Cu ce îi ajută?

(n.r.: Ai căzut în patima băuturii?) Nu am căzut în nicio patimă. Sunt invenții. Merg și eu la un spriț, la un grătar. Ne îmbătăm și noi pe la 12-1 noaptea… N-am căzut în nicio patimă. Ideea e că vând eu prea bine și orice fac, și dacă trec pe roșu, gata, ‘Mamă, ce a făcut ăla, trebuie să îl amendăm’. Nu știu de ce s-a ajuns aici. Nu am deranjat pe nimeni și nu am supărat pe nimeni.

Eram amețit. Recunosc. Eram băut, amețit, stăteam jos acolo, ca după o seară de spriț”, a declarat Cristi Tănase pentru fanatik.ro.

„Îi dau dreptate lui MM”. Adi Popa, surprins de imaginile tulburătoare cu Cristi Tănase: „El ştie mai bine”

Adi Popa a fost surprins de imaginile tulburătoare cu Cristi Tănase. Dodel a fost filmat în scara blocului, stând pe jos, lângă mai multe pete de sânge. Imaginile i-au şocat pe prietenii şi foştii colegi ai lui Tănase, mulţi crezând că fostul internaţional are probleme serioase.

Tănase a declarat că a consumat alcool şi că nu i-a răspuns soţia, motiv pentru care s-a aşezat în faţa uşii. Adi Popa, care a fost coleg cu Dodel la FCSB şi Academica Clinceni, susţine că nu ştia de probleme extrasportive ale fostului coechipier.

Adi Popa nu este însă de acord cu faptul că Tănase a fost filmat într-o asemenea ipostază şi i-a dat dreptate lui Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB. „N-am mai vorbit cu el de după perioada Clinceni. Am mai discutat o dată, parcă, la telefon acum ceva timp. Din ce îl știu eu, nu avea probleme. De aceea nu cred ce văd, nu știu de când sunt acele imagini, cu tehnologia de azi se pot face multe chestii. Dacă a recunoscut imaginile, el știe mai bine, e om matur, cu copil, cu nevastă. Dar nu știu dacă e OK să te filmeze cineva așa, mai ales că era în intimitatea lui, la ușă la el, la apartament. Chiar am văzut o declarație a lui MM și într-un fel are dreptate”, a declarat Adi Popa, potrivit gsp.ro.

