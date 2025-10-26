Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare - Antena Sport

Gigi Becali a ajuns duminică, dis-de-dimineaţă, pentru a lua parte la slujba de sfinţire a Catedralei Neamului, acolo unde a fost unul dintre cei 2.500 de invitaţi speciali.

Becali a apărut cu un costum în dungi şi cu un pardesiu negru, a fost îndrumat spre locul său de către oamenii de ordine şi preluat apoi de unul dintre preoţii aflaţi pe scările catedralei.

Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului

Apoi, după ce a intrat în Catedrala Neamului, Gigi Becali a fost surprins într-un colţ, citind dintr-o carte de rugăciuni, fiind foarte emoţionat de prezenţa la un asemenea eveniment.

“Da, merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Catedrala Naţională, o construcţie a recordurilor

După lucrări care au durat 15 ani, duminică, 26 octombrie, în ziua sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, are loc inaugurarea Catedralei Naţionale, a cărei construire a fost, în primă fază, contestată de o parte a societăţii româneşti, care a reclamat că suma imensă necesară ar putea fi folosită pentru construirea mai multe spitale sau pentru realizarea altor lucrări de interes public. Ulterior însă, într-o ţară majoritar ortodoxă în proporţie de peste 85% şi în contextul revenirii în întreaga Europă a unor sentimente profunde de identitate naţională, românii par să fie mai degrabă cuprinşi de mândria realizării unei asemenea construcţii unice decât interesaţi de banii cheltuiţi pentru acest lucru. Dovadă este şi numărul mare de pelerini din toată ţara care şi-au rezervat locuri în autocare cu mult timp înainte, ca să poată veni le evenimentul din Capitală.