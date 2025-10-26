Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare - Antena Sport

Home | Extra | Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare

Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare

Publicat: 26 octombrie 2025, 10:41

Comentarii
Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare

Gigi Becali, la Catedrala Neamului - gandul.ro

Gigi Becali a ajuns duminică, dis-de-dimineaţă, pentru a lua parte la slujba de sfinţire a Catedralei Neamului, acolo unde a fost unul dintre cei 2.500 de invitaţi speciali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a apărut cu un costum în dungi şi cu un pardesiu negru, a fost îndrumat spre locul său de către oamenii de ordine şi preluat apoi de unul dintre preoţii aflaţi pe scările catedralei.

Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului

Apoi, după ce a intrat în Catedrala Neamului, Gigi Becali a fost surprins într-un colţ, citind dintr-o carte de rugăciuni, fiind foarte emoţionat de prezenţa la un asemenea eveniment.

Gigi Becali
Gigi Becali

“Da, merg, dar am primit numai una, nici măcar familiei, doar una mi-a dat mie. Fiecare invitat este verificat de SPP, așa mi-au zis. (n.r. e un eveniment foarte important) Da”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Catedrala Naţională, o construcţie a recordurilor

După lucrări care au durat 15 ani, duminică, 26 octombrie, în ziua sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, are loc inaugurarea Catedralei Naţionale, a cărei construire a fost, în primă fază, contestată de o parte a societăţii româneşti, care a reclamat că suma imensă necesară ar putea fi folosită pentru construirea mai multe spitale sau pentru realizarea altor lucrări de interes public. Ulterior însă, într-o ţară majoritar ortodoxă în proporţie de peste 85% şi în contextul revenirii în întreaga Europă a unor sentimente profunde de identitate naţională, românii par să fie mai degrabă cuprinşi de mândria realizării unei asemenea construcţii unice decât interesaţi de banii cheltuiţi pentru acest lucru. Dovadă este şi numărul mare de pelerini din toată ţara care şi-au rezervat locuri în autocare cu mult timp înainte, ca să poată veni le evenimentul din Capitală.

Reclamă
Reclamă

Catedrala Naţională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, cu o înălţime de 127 de metri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii ale unor companii, persoane fizice şi credincioşi, din fondurile Patriarhiei, dar şi din fonduri publice – alocări anuale de la Guvern, primării şi consilii judeţene. Printre cei care au donat se află şi Gigi Becali.

“E cea mai mare realizare a României din ultima sută de ani. Am dat şi eu două milioane de euro la început, când nici nu era proiectul măcar. Să vedem dacă dau şi pentru pictură. Dumnezeu cum vrea”, susţinea Becali, cu 7 ani în urmă.

Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de leiAfacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
12:40
FCSB – UTA Arad, 20:30, LIVE TEXT. Campioana are nevoie disperată de victorie, după umilinţa cu Metaloglobus
12:19
Decizia majoră luată de Real Madrid cu câteva ore înaintea derby-ului cu marea rivală, Barcelona!
11:52
Metaloglobus – Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc
11:52
Gabi Tamaș, vedeta de la Asia Express, a debutat în Liga 4: “Mai sunt și înjurături, ca pe vremuri”
11:28
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1!
11:16
Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Mexicului. Cursa începe la 21:45 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 4 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene