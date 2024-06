Cum încearcă Dănuţ Lupu să scape de al treilea dosar penal pentru conducere fără permis! Fostul internaţional are probleme mari! - Antena Sport

Dănuţ Lupu a dezvăluit în ce condiţii a stat după gratii. Acesta a transmis că mâncarea i-a dat cele mai mari bătăi de cap, cât şi preţurile din magazinele din închisoare. Acesta a mai dezvăluit şi de ce sumă ai nevoie pentru a avea un trai decent, în închisoare.

„Condițiile din închisoare? Pfff. Ca la pușcărie! Totuși, singurul lucru care cred eu că e total aiurea e mâncarea, în rest e OK. În celula în care am stat eu, la deschiși, era OK. Ai televizor, frigider. Bine, dacă faci abstracție că stai 24 de ore din 24 în cameră. Aici pe secția 8 și 9 sunt OK, dar dacă vă duceți pe secția doi, trei, patru vă ia capul.

Dacă mănânci o lună de la penitenciar dai colțul. E părerea mea! De aceea, eu primeam pachet. Dar ai magazin acolo. În fiecare săptămână poți să-ți cumperi tot ce îți dorești. Dar trebuie să ai și bani.

Să mă scuze doamna Rodica, dar are niște prețuri… La Marriott, mănânci mai ieftin decât la doamna Rodica. Vorbesc foarte serios! Lumea n-are altă soluție, trebuie să cumpere. O dată la lună poți să primești și pachet de acasă.

Dacă ai bani poți să stai liniștit! Dar dacă ai 40 de milioane salariu și soție acasă, nu supraviețuiești. Îți trebuie 25-30 de milioane de lună în închisoare. Dacă mai și fumezi, te duci în 4.000 de lei, deci nu-ți rămâne nimic”, a declarat Dănuţ Lupu, conform gsp.ro.