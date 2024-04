Dănuţ Lupu a izbucnit în plâns când a dezvăluit prin ce a trecut în cele 175 de zile din închisoare: "Unde e clemenţa?" - Antena Sport

Reclamă

Sincer, eu am vrut să nu mai vin în România. Care riscuri? Aveam o condamnare de 7 luni, stai 2 ani… te graţiază. Alţii cum stau afară şi nu mai cere nimeni nimic (n.r. extrădare). Eu nu mă consider cel mai mare pericol al României. Până la urma urmei, am făcut o faptă de copil. Plăcerea mea de a conduce m-a adus aici şi m-am hotărât… am zis că plăcerile se plătesc în viaţă (n.r. a izbucnit în lacrimi). Dacă făceam un accident, dacă omoram pe cineva… da. Dar nu am făcut nimic! În afară de gravitatea faptei. Te uiţi la TV şi când vezi atâţia care fac ce fac, omoară lumea… şi nu se mai duc la puşcărie. Sunt curios acum ce o să mai zică, ce o să mai facă! Atât eu cât şi soţia mea, am trecut peste încercarea asta. Îi mulţumesc şi băiatului meu.

Până la urmă am venit şi m-am predat singur, de ce să îmi pui cătuşe (n.r. la aeroport). Nu am ce să reproşez angajaţilor penitenciarului, ei fac ce li se spune. Când vrei să dai exemplu un om, omul ăla are nişte drepturi. Eu normal trebuia să vin de pe 7 martie acasă. Unde e clemenţa? Poate mulţi s-au gândit că îmi vor închide gura şi o să mă schimb. Niciodată!

Reclamă

S-a făcut o secţie nouă… întâi se spune că te ţine 2 săptămâni în carantină, pe care eu nu o înţeleg. Te ţin într-o cameră vai steaua ei, unele mai au şi mergători (n.r. şobolani). Te scot o oră sau două ore pe zi într-o curte. După m-a mutat pe secţia a 4-a la Rahova

Vreo 4 zile nu am dormit deloc, după te adaptezi. Trebuie să respiri. Am început uşor-uşor să merg şi la plimbare. Primele 4 zile nu am ieşit din cameră. Am stat în cameră cu 23 de deţinuţi„, a declarat Dănuţ Lupu la fanatik.ro

În momentul eliberării din penitenciarul Rahova, fostul mare fotbalist nu a vrut să ofere prea multe declaraţii şi a încercat să fugă de reporterii prezenţi.

Reclamă 4 / 0/3

Ce a spus Dănuţ Lupu când a fost eliberat din închisoare Acesta a răspuns însă la doar câteva întrebări. Lupu a transmis că nu va mai conduce fără permis niciodată, iar când a fost întrebat ce va face după eliberare, a declarat că pentru moment, nu ştie nimic. „(N.r. Mai conduceţi fără permis) Niciodată! (N.r. Vă întoarceţi la CS Dinamo) Nu ştiu nimic! (N.r. Ce aţi învăţat în aceste şase luni) Ce ai învăţa şi tu dacă ai veni aici. Nu am ce să vorbesc. Eu cred că, până la urma urmei, am făcut o greşeală, am plătit pentru ea. Regret ce am făcut, nu mai are rost să vorbesc. Mă duc acasă, am o familie, am ce să fac. E normal, o să fac tot ce e posibil să redobândesc carnetul de conducere. Când îl voi lua, voi conduce iar. Respect regulile de circulaţie, n-am făcut niciun accident, nu m-au prins drogat, n-am omorât pe nimeni”, a declarat Dănuţ Lupu. După aceste declaraţii, Dănuţ Lupu s-a revoltat şi i-a transmis un mesaj acid unuia dintre reporteri: „Și dumneata acum mă hărtuiești. Da! Dacă eu nu vreau să vorbesc, iar tu-mi bagi microfonul în gură, ce înseamnă asta?„, a mai spus Lupu.

Poate FCSB să ajungă în grupele Ligii Campionilor, dacă va lua titlul în Liga 1? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...