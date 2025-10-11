David Popovici și Nadia Comăneci, schimb de laude la un eveniment de la CS Dinamo: "O inspirație" - Antena Sport

David Popovici a participat alături de Nadia Comăneci la lansarea programului “Fii și tu campion!”, o inițiativă a Ministerului Afacerilor Interne prin CS Dinamo, în parteneriat cu Primăria Sectorului 2. La evenimentul inițiativei care are rol de a promova sportul pentru copii au fost prezenți și halterofila Mihaela Cambei, Ionuț Lupescu, președintele de onoare al alb-roșiilor, Mihai Covaliu, președintele COSR, Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, dar și Rareș Hopîncă, primarul sectorului 2.
Popovici și Comăneci au oferit și câteva declarații, în cadrul cărora nu au ezitat să își arate respectul pe care îl poartă unul față de altul.
Popovici și Comăneci, schimb de laude
În ceea ce o privește pe “Zeița de la Montreal”, ea a vorbit despre exemplul pe care l-a setat dublul campion mondial de la Singapore în rândul tinerilor, la fel cum a făcut și ea, dar și Simona Halep. În plus, Nadia a vorbit și despre cum trăiește cursele lui Popovici.
“E meritul lui, pentru că el a dus acești copii în bazin, așa cum a făcut și Simona cu tenisul, așa cum au făcut și gimnastele de după mine cu gimnastica. Mă bucur să văd că Dinamo are un complex cu așa multe posibilități de activități pentru copii.
Avem un plan frumos până în 2028, să facem ceva mai bine decât este acum. Cursele lui le trăiesc cu emoție“.
De cealalaltă parte, Popovici a vorbit despre amprenta pe care și-a pus-o gimnasta asupra sportului românesc și a răspuns la o întrebare legată de prima sportivă care a obținut un 10 perfect în istoria gimnasticii. Întrebat dacă a vizionat momentul respectiv petrecut în 1976, înotătorul a răspuns astfel:
“Da, bineînțeles! Eu sunt foarte bucuros că pot sta alături de Nadia. Mă simt recunoscător că pot să mă consider un sportiv care contribuie la istoria sportului românesc.
E o inspirație pentru noi toți. Când a spus că prin sport îți creezi o identitate, m-am regăsit complet în mesajul acesta. Cred că mulți copii și oameni de toate vârstele se regăsesc“.
