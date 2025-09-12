Donald Trump, prezent la un nou meci după finala de la US Open. Unde a mers preşedintele american şi cum a fost întâmpinat - Antena Sport

Închide meniul
Donald Trump, prezent la un nou meci după finala de la US Open. Unde a mers preşedintele american şi cum a fost întâmpinat

Publicat: 12 septembrie 2025, 9:45

Donald Trump, la meciul celor de la New York Yankees/ Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a asistat joi seara la victoria echipei New York Yankees cu 9-3 în faţa formaţiei Detroit Tigers, stârnind reacţii mixte din partea publicului zgomotos, la împlinirea a 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie.

Autorităţile au instalat geamuri de securitate pentru preşedinte în afara lojei de la nivelul superior aparţinând familiei Steinbrenner, proprietara echipei Yankees.

Îmbrăcat la costum şi purtând cravată, Trump a stat lângă preşedintele echipei Yankees, Randy Levine, şi a discutat cu acesta pe tot parcursul meciului. În unele momente a stat singur. În timpul intonării imnului naţional, preşedintele a apărut pe ecranul gigant al stadionului şi a fost huiduit de o parte din spectatori, în timp ce alţii l-au aclamat.

Când Judge a marcat un home run în prima repriză, Trump s-a ridicat şi a aplaudat, la fel ca şi membrii anturajului său, printre care se aflau procurorul general Pam Bondi şi Lee Zeldin, fost congresman din New York, care este acum şeful Agenţiei pentru Protecţia Mediului.

În a doua parte a meciului, a fost anunţată prezenţa lui Trump, care a apărut pe ecranul mare pentru o perioadă îndelungată, în timp ce se cânta „Hail to the Chief”. El a zâmbit şi a ridicat pumnul în semn de victorie. La început s-au auzit huiduieli, dar mulţi dintre spectatori au început în cele din urmă să aplaude.

Vizita unui preşedinte determină întotdeauna măsuri de securitate suplimentare la evenimentele sportive, dar acestea au fost intensificate după ce activistul conservator şi aliatul apropiat al lui Trump, Charlie Kirk, a fost asasinat miercuri în Utah. Când Trump a participat joi dimineaţă la ceremonia de comemorare a atentatelor din 11 septembrie la Pentagon, autorităţile au mutat ceremonia în interior, ca măsură de precauţie suplimentară.

Înainte de începerea meciului, Trump a dat mâna cu jucătorii şi membrii staff-ului echipei Yankees şi a vorbit despre prietenia sa de lungă durată cu regretatul proprietar al echipei, George Steinbrenner. El a menţionat că, în trecut, când mergea la meciuri împreună cu Steinbrenner, „câştigam de fiecare dată”.

Căpitanul Aaron Judge a calificat întâlnirea cu Trump drept „un moment suprarealist” şi ceva care i-a inspirat pe el şi pe colegii săi.

Primele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimeiPrimele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimei
