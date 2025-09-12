Donald Trump, prezent la un nou meci după finala de la US Open. Unde a mers preşedintele american şi cum a fost întâmpinat - Antena Sport

Preşedintele american Donald Trump a asistat joi seara la victoria echipei New York Yankees cu 9-3 în faţa formaţiei Detroit Tigers, stârnind reacţii mixte din partea publicului zgomotos, la împlinirea a 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie.

Autorităţile au instalat geamuri de securitate pentru preşedinte în afara lojei de la nivelul superior aparţinând familiei Steinbrenner, proprietara echipei Yankees.

Donald Trump, prezent la un nou meci după finala de la US Open

Îmbrăcat la costum şi purtând cravată, Trump a stat lângă preşedintele echipei Yankees, Randy Levine, şi a discutat cu acesta pe tot parcursul meciului. În unele momente a stat singur. În timpul intonării imnului naţional, preşedintele a apărut pe ecranul gigant al stadionului şi a fost huiduit de o parte din spectatori, în timp ce alţii l-au aclamat.

Când Judge a marcat un home run în prima repriză, Trump s-a ridicat şi a aplaudat, la fel ca şi membrii anturajului său, printre care se aflau procurorul general Pam Bondi şi Lee Zeldin, fost congresman din New York, care este acum şeful Agenţiei pentru Protecţia Mediului.

În a doua parte a meciului, a fost anunţată prezenţa lui Trump, care a apărut pe ecranul mare pentru o perioadă îndelungată, în timp ce se cânta „Hail to the Chief”. El a zâmbit şi a ridicat pumnul în semn de victorie. La început s-au auzit huiduieli, dar mulţi dintre spectatori au început în cele din urmă să aplaude.