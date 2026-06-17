După Asia Express şi Survivor, Gabi Tamaș se pregăteşte şi de Insula Iubirii

Gabi Tamaș a participat și a câștigat sezonul 8 al emisiunii Asia Express – difuzat la Antena 1 – făcând echipă cu fostul său coleg și antrenor, Dan Alexa. Cei doi au reușit să câștige marele trofeu al competiției.

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Gabi Tamaş şi-a continuat drumul în televiziune, a participat şi la Survivor România. S-a bucurat şi aici de succes, pentru că și-a adjudecat trofeul și marele premiu în valoare de $100.000 de euro.

Mai în glumă sau poate chiar… în serios, Gabi Tamaș a mărturisit că și-ar dori să fie ispită şi la Insula Iubirii. Aici el are de muncit acasă, pentri că vrea să își convingă soția să-l lase să joace rolul de ispită în celebrul reality-show. El spune că dacă are nevoie de sfaturi pentru a cuceri femeile, îş va antreba pe bunul său prieten, Dan Alexa.