Florin Manea, dezvăluiri despre perioada petrecută după gratii: "Am fost în 19 închisori"! Cum a ajuns să fie condamnat - Antena Sport

Impresarul lui Radu Drăguşin, Florin Manea, s-a destăinuit. Cunoscutul agent a vorbit despre perioada de detenţie petrecută în Statele Unite.

Florin Manea a executat în SUA o pedeapsă de 2 ani de închisoare, fiind implicat într-un dosar de fraudă cu carduri bancare clonate.

„Am făcut milioane, am fost prins şi am venit acasă”

„(n.r: Florin, ce a fost cu povestea din 2004, în America cu niște carduri clonate?) Este adevărat. Am mai recunoscut-o! Am ajuns în America, fără să știu pe nimeni, plecat din România. Fără bani, tânăr și am intrat într-o chestie. Am plecat la 22 de ani, exact după ce m-am lăsat de fotbal. Tata voia să mă angajeze nu știu pe unde. Eu am zis că nu mă angajez și am plecat de nebun. Am încercat cu fotbal acolo, am jucat un pic, am antrenat, dar era greu rău. Și am găsit această posibilitate care era la începuturi la vremea respectivă. Am făcut o grămadă de bani. Milioane, nu așa… Am fost prins, mi-am făcut pedeapsa, am venit acasă. În momentul în care am venit acasă, în 2006, i-am promis lui tata: «De azi înainte, nu mai fac nimic!».

(n.r: Ai făcut închisoare?) Doi ani, da. La FBI, zi de zi. Mi-am plătit toate astea și am venit acasă. Am fost în vreo 19 închisori. În toate am fost! Te bagă într-un program, se numește «Diesel therapy», ca să te facă să dai în primire. Stai cu Biblia și te uiți. Mă uitam în grindă! Să stai nouă luni într-o casă, în cameră, să nu vezi soarele, să nu vezi nimic. Singur, cu lumina aprinsă, non-stop!”, a dezvăluit Florin Manea pentru gsp.ro.

Florin Manea este impresarul lui Radu Drăguşin

Regretatul Nicolae Manea, fost fotbalist al Rapidului, a încetat din viaţă pe 15 decembrie 2014, la vârsta de 60 de ani, din pricina cancerului. Florin Manea a încercat să devină fotbalist profesionist, evoluând la Rapid, echipa lui de suflet, dar a renunţat la cariera de jucător. Acum Florin Manea este agent FIFA. El îl impresariază, printre alţii, pe Radu Drăguşin, fotbalistul naţionalei.