Cât costă să petreci Crăciunul şi Revelionul la hotelul lui Gică Hagi. Preţul pe care nu şi-l permite orice român - Antena Sport

Cât costă să petreci Crăciunul şi Revelionul la hotelul lui Gică Hagi. Preţul pe care nu şi-l permite orice român

Home | Extra | Cât costă să petreci Crăciunul şi Revelionul la hotelul lui Gică Hagi. Preţul pe care nu şi-l permite orice român

Cât costă să petreci Crăciunul şi Revelionul la hotelul lui Gică Hagi. Preţul pe care nu şi-l permite orice român

Radu Constantin Publicat: 15 decembrie 2025, 9:21

Comentarii
Cât costă să petreci Crăciunul şi Revelionul la hotelul lui Gică Hagi. Preţul pe care nu şi-l permite orice român

Gică Hagi are hotelul plin de sărbători. De Crăciun şi Revelion rezervările sunt aproape complete, cu toate că preţurile nu sunt pentru orice buzunar.

Pe lângă clubul pe care îl deţine, Gică Hagi a investit şi la hotelul Iaki, din Constanţa. Afacerea s-a dovedit una de succes, pentru că hotelul său este astăzi una dintre cele mai bine cotate unități de cazare de pe litoralul românesc. În primele luni ale anului 2025, hotelul de cinci stele, care are 122 de camere, a trecut printr-un amplu proces de renovare și modernizare, investiția depășind 2 milioane de euro, iar de sărbători oferă cele mai bune condiţii pentru români. Să vedem ce costuri sunt pentru pachete de Crăciun şi Revelion şi ce conţin.

Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, înclusiv petrecerea dintre ani, interesul pentru pachetele de cazare crește, iar hotelul Iaki nu face excepție. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele. Un pachet de Revelion 2026 începe de la 6.618 lei pentru două persoane, pentru un sejur de 3 nopți (demipensiune și petrecerea ce începe pe 31 decembrie). Chiar și la acest tarif, gradul de ocupare este extrem de ridicat, iar, potrivit informațiilor de pe site-ul hotelului, rezervările în perioada finelui anului sunt deja limitate. Ultimele pachete fiind disponibile prin site-uri de traveling.

Pachetul de Revelion 2026 la Hotel Iaki Mamaia cuprinde: 3 nopți cu demipensiune (mic dejun și cină), prânz bufet în data de 31 decembrie, fastuoasa petrecere de Revelion cu band live și foc de artificii, acces la Iaki Spa Heat Experience (piscină interioară, saune, jacuzzi, fitness), terapii Spa incluse (tratament facial pentru ”Eve” și masaj cu ulei pentru ”Adami”). Pachetul de Crăciu costă circa 3.019 lei.

Gică Hagi, locul 250 în topul milionarilor români

Averea lui Gică Hagi este evaluată la peste 30 de milioane de euro. Pe lângă clubul Farul Constanţa, Gică Hagi deţine hotelul Iaki din Mamaia. Numele provine de la copiii săi, Ianis şi Kira. Hagi şi-a construit averea din fotbal, jucând la echipe mari precum Real Madrid, Barcelona sau Galatasaray. Cele mai mari salarii, dezvăluia Ioan Becali, care i-a fost agent, Hagi le-a încasat la Galata, cu care a cucerit numeroase titluri în Turcia. Hagi a cucerit şi Cupa UEFA şi Supercupa Europei cu Galatasaray. Averea obţinută din salariile din fotbal Gică Hagi a investit-o mai ales în clubul său. A construit academia de la Ovidiu. Gică Hagi a crescut numeroşi jucători la academia sa, care au ajuns să joace în Liga 1, ulterior unii dintre aceştia transferându-se şi în străinătate.

