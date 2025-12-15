Locul surprinzător din România unde David Popovici petrece Crăciunul și Revelionul: "Mă refac, fizic și mental" - Antena Sport

David Popovici spune că vrea linişte şi relaxare de Crăciun şi Revelion, aşa că de sărbători nu pleacă în vreun loc extravagant. Aşadar, care este locul surprizător din România unde îl găseşte Anul Nou pe David Popovici?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Popovici se va pregăti de unul singur în perioada de sărbători şi va sta acasă, alături de iubita lui. El spune ca va merge în vizită şi la familia lui. “Perioada asta este una de resetare. Mă pregătesc să mă refac, fizic și mental, dar și să planific sezonul următor. În decembrie nu trag tare, dar lucrez la detalii, la echilibru, mă voi antrena desigur, dar voi aloca timp și familiei și celor dragi. Fac lucruri simple: citesc, ascult muzică, mă plimb cu bicicleta sau cu mașina, petrec timp cu ai mei și cu iubita, râd cu prietenii sau stau la povești cu bunica. În simplitate asta mă regăsesc și mă reîncarc cel mai bine”, a declarat înotătorul pentru iamsport.ro.

El va petrece sărbătorile: “cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca”.

Unde locuieşte David Popovici?

David Popovici, campionul care a cucerit lumea natației, și-a găsit liniștea departe de agitația Capitalei. Celebrul sportiv locuiește într-un ansamblu rezidențial modern, construit departe de zarva urbană, chiar pe malul Lacului Tătaru. O alegere inspirată pentru el, căci cea mai mare atracție a complexului este, bineînțeles, piscina semiolimpică — un detaliu care pare să fi cântărit greu în alegerea locuinței. O locuință cu 3 camere și o suprafață de 82 mp – costă 146.300 euro + TVA, iar prețul include și un loc de parcare.