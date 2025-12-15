Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Locul surprinzător din România unde David Popovici petrece Crăciunul și Revelionul: "Mă refac, fizic și mental" - Antena Sport

Home | Extra | Locul surprinzător din România unde David Popovici petrece Crăciunul și Revelionul: “Mă refac, fizic și mental”

Locul surprinzător din România unde David Popovici petrece Crăciunul și Revelionul: “Mă refac, fizic și mental”

Radu Constantin Publicat: 15 decembrie 2025, 8:34

Comentarii
Locul surprinzător din România unde David Popovici petrece Crăciunul și Revelionul: Mă refac, fizic și mental

David Popovici - Profimedia Images

David Popovici spune că vrea linişte şi relaxare de Crăciun şi Revelion, aşa că de sărbători nu pleacă în vreun loc extravagant. Aşadar, care este locul surprizător din România unde îl găseşte Anul Nou pe David Popovici?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Popovici se va pregăti de unul singur în perioada de sărbători şi va sta acasă, alături de iubita lui. El spune ca va merge în vizită şi la familia lui. “Perioada asta este una de resetare. Mă pregătesc să mă refac, fizic și mental, dar și să planific sezonul următor. În decembrie nu trag tare, dar lucrez la detalii, la echilibru, mă voi antrena desigur, dar voi aloca timp și familiei și celor dragi. Fac lucruri simple: citesc, ascult muzică, mă plimb cu bicicleta sau cu mașina, petrec timp cu ai mei și cu iubita, râd cu prietenii sau stau la povești cu bunica. În simplitate asta mă regăsesc și mă reîncarc cel mai bine”, a declarat înotătorul pentru iamsport.ro.

El va petrece sărbătorile: “cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca”.

Unde locuieşte David Popovici?

David Popovici, campionul care a cucerit lumea natației, și-a găsit liniștea departe de agitația Capitalei. Celebrul sportiv locuiește într-un ansamblu rezidențial modern, construit departe de zarva urbană, chiar pe malul Lacului Tătaru. O alegere inspirată pentru el, căci cea mai mare atracție a complexului este, bineînțeles, piscina semiolimpică — un detaliu care pare să fi cântărit greu în alegerea locuinței. O locuință cu 3 camere și o suprafață de 82 mp – costă 146.300 euro + TVA, iar prețul include și un loc de parcare.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Observator
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Dinamo l-a convins pe Adi Mutu: „Sută la sută! Cea mai omogenă echipă”. Vorbește despre un transfer al lui Blănuță, dar îl propune pe Dzeko! Exclusiv
Fanatik.ro
Dinamo l-a convins pe Adi Mutu: „Sută la sută! Cea mai omogenă echipă”. Vorbește despre un transfer al lui Blănuță, dar îl propune pe Dzeko! Exclusiv
11:37
Şansă pentru Horaţiu Moldovan? Real Oviedo şi-a demis antrenorul
11:30
Neymar, incognito pe străzile din New York. Cum s-a îmbrăcat starul brazilian
11:09
Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la FCSB: “Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:06
Ruben Amorim le-a dat replica legendelor lui Manchester United, după ultimele critici: “Nu au toate informaţiile”
10:22
VIDEOPhiladelphia Flyers – Carolina Hurricanes 2-3 (d.l.d.d). Două victorii în două zile pentru Canes în faţa lui Flyers
10:21
Ștefan Baiaram, înjurătură la schimbare, apoi a mers la vestiar “până la toaletă”. Explicaţii halucinante pentru gest
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 3 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 4 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028 5 Control antidoping imediat după Rapid – Oțelul 0-2. Opt jucători, chemați la teste 6 Ionuț Radu, după ce a apărat penalty-ul vedetei de 60 de milioane de euro: “Este un sentiment unic”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”