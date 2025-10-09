Fotbalistul care a băut cu soţia o sticlă de vin de 18.700 € susţine acum teoria ”chemtrails”. Ce înseamnă asta - Antena Sport

Marcos Llorente continuă să surprină în mediul online. După Celta Vigo – Atletico Madrid 1-1, fotbalistul a postat câteva imagini care au ajuns rapid virale în întreaga lume.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul iberic a deschis o sticlă de Romanee-Conti din 1995, care costă 16.300 de lire sterline, aproximativ 19.000 de euro. El a celebrat momentul alături de soţie, alături de care a ciocnit un pahar. Mulţi ar spune că foarte scump. Imaginile cu el şi Patricia Noarbe au fost postate pe Instagram şi au fost comentate intens de fanii jucătorului.

”Am sărbătorit ceva personal. (…) Desigur, știu că vinul nu e bun pentru mine, nu sunt prost. Dar ceea ce mă face să deschid o sticlă de vin cu familia mea – conversațiile, îmbrățișările, amintirile – este infinit mai important decât orice aspect negativ”, a scris spaniolul în dreptul imaginilor postate.

Marcos Llorente susţine teoria conspiraţionistă ”chemtrails”

Într-un interviu acordat recent, Marcos Llorente a declarat că susţine teoria conspiraţionistă ”chemtrails”. Mai exact teoria dârelor chimice. Ce înseamnă asta? Acestă teorie susține că unele dâre ce par a fi dâre de condens lăsate de aeronave militare și civile, dar mult mai persistente decât în mod normal, conțin agenți chimici sau biologici pulverizați în mod deliberat la altitudini mari, în scopuri care nu trebuie divulgate publicului larg, în cadrul unor programe clandestine conduse de către oficialii guvernamentali!

”O spun foarte natural. Când priveam cerul, nu vedeam aceste lucruri… Singurul lucru pe care îl spun este că pentru mine nu este normal, şi nu sunt singurul care spune asta. Întotdeauna există tipul tipic care îţi spune că sunt vapori de apă şi nu ştiu ce altceva”, a declarat Llorente.