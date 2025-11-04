Cristiano Ronaldo l-a lăudat pe Donald Trump: "Poate să contribuie la schimbarea lumii" - Antena Sport

Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan. Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite pentru pace, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026 din America de Nord, relatează Le Figaro.

„Donald Trump este una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii”, a declarat vedeta portugheză în vârstă de 40 de ani.

Cristiano Ronaldo, un nou interviu pentru Piers Morgan

Ronaldo a vorbit şi despre viitoarea Cupă Mondială, afirmând că „nu visează să câştige Mondialul”. O afirmaţie surprinzătoare, pe care a justificat-o astfel: „Cum mă va defini asta? Să ştiu dacă sunt unul dintre cei mai buni jucători din istorie? Să câştig o competiţie de şase sau şapte meciuri… Crezi că este corect?”.

